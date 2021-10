Durante este martes se ha desarrollado una nueva jornada de discursos de apertura en la Convención Constitucional (CC). Cerca del medio día fue el turno del constituyente Nicolás Núñez, quien realizó una particular presentación ante el pleno.

Núñez se acercó al podio con guitarra en mano, pero advirtió al resto de la sala que era porque “después iba a trabajar en la micro”, y les advirtió que “no se emocionaran al respecto”.

“Tenía un discurso preparado muy lindo, pero la verdad, ya han hablado 120 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas y al final no me quedó nada, así que literalmente no tengo discurso”, comenzó diciendo.

A continuación, aludió a distintos puntos que, según él, ya habían sido mencionados por otros convencionales y que tachó de su discurso: “no son 30 pesos son 30 años, ya lo dijeron, tarjado. Cambio de paradigma, tarjado. Hablar de la abuelita para emocionar a la gente, tarjado también”.

“Medio ambiente, Constitución, también está todo dicho, así que tarjado. Piñera… no se puede decir eso acá, así que tarjado también“, agregó entre los aplausos de los presentes.

Posteriormente, abrió su discurso citando al cantante Chayanne: “si hay que ser Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa’ que sepas que te quiero”.

El motivo de la elección del cantante puertorriqueño, según el representante del distrito 16, fue “porque le gusta a sus abuelitas, a sus tías, a sus hermanas, a sus familias”.

“Creo que es necesario, a través de esta chambonada que estoy diciendo, desformalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder, es muy importante porque si chasconeamos esos lugares vamos a entrar los Núñez, los González, los Sánchez, los Pinto y todos los que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares”, afirmó.

“Hay que chasconear esos lugares donde se toman las decisiones del poder, hay que chasconear a Jürgensen, hay que chasconear a los Marinovic, hay que chasconear a Moreno, a Arrau, a Atria, a todos ellos. Don Monkeberg ya está medio chascón, hoy estuvo contra de la senadora, así que está bien por eso”, continuó.

En ese sentido, manifestó creer “firmemente en la vía institucionalizada, creo que Chile es un país maduro que está dando respuesta institucionalizada a los problemas que tiene”.

Luego, citó una conversación con el convencional Marcos Barraza: “‘no puede ser posible que nos vengan a fiscalizar de la Cámara de Diputados acá, es un acto de injerencia de un poder constituido a uno constituyente, no se puede hacer eso, es una falta de respeto. Hay que organizar el pueblo, alzarnos en armas, hagamos la revolución’. El compañero Barraza, me miró y me dijo: ‘vamos a hacer un comunicado'”, bromeó.

“‘Comandante Marcos’, le dije, había que aleonarlo. ‘Tiene razón’, me dijo. ‘Vamos a hacer un comunicado extenso y ármate un oficio también’ revolucionario total”, dijo.

“Hago un llamado a no pasarnos máquinas acá, a no traer de la antigua política las prácticas que no queremos que existan en la nueva política. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina, señor, para que nunca más un hijo un niño un joven cuando llegue a la universidad tenga que neutralizar su acento”, concluyó.

Por último, Núñez tomó su guitarra y cantó una canción compuesta por él mismo:

Yo soy un constituyente

Elegido por la gente

Yo soy un constituyente

Trato de ser consecuente

Yo soy un constituyente

Loncón nuestra presidente

Yo soy un constituyente

Jaime Bassa está rico, está crujiente

Yo soy un constituyente

Peladito Atria de la suerte

Yo soy un constituyente

Africano descendiente

Yo soy un constituyente

La Tere no está demente

Yo soy un constituyente

Solo es un poco imprudente

Yo soy un constituyente

Stingo habla terrible rápido no se le entiende

Yo soy un constituyente

Que trabaja humildemente

Yo soy un constituyente

Que trabaja honradamente

Yo soy un constituyente

yo no soy un delincuente

Yo soy un constituyente

….el delincuente es el presidente