El abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró en una entrevista que su representado donó el sueldo que ha recibido como convencional constituyente.

Hace más de dos meses, Rojas Vade renunció simbólicamente a la Convención Constitucional (CC) tras reconocer públicamente que mintió respecto a padecer cáncer, situación que fue uno de los principales ejes de su campaña.

Lee también: Mesa de la Convención ofició al Congreso para que tome acción respecto al caso de Rojas Vade

En dicho momento se comprometió a no aceptar los pagos de sus días no trabajados y afirmó que renunciaría a su cargo “tan pronto exista el mecanismo”. Sin embargo, ninguna de las cosas ha sido concretada.

En entrevista con El Mercurio, el abogado del constituyente afirmó que “para que deje de recibir su sueldo, que ya lo donó, debe aprobarse el proyecto de ley para que inmediatamente renuncie”. “Desconozco por qué no ha avanzado rápido si hay consenso político en que no debería seguir en la CC”.

Tras ser consultado respecto a quién o a qué donó el sueldo, Ramírez evitó detallar la información para evitar posibles molestias con los beneficiarios y aseguró que se hizo de forma anónima.

Rojas Vade aún no ha renunciado formalmente a la CC, ya que, según explicó el abogado, “solo puede renunciar si se aprueba el proyecto de ley”. “Los parlamentarios solo puede renunciar por enfermedad grave que les impida ejercer su rol, lo que debe ser aprobado por el Tribunal Constitucional (TC)”.

Lee también: Grupo de convencionales solicita a la Mesa Directiva tramitar con urgencia el reemplazo de Rodrigo Rojas Vade

“Esta norma se aplica a los miembros de la CC, por lo que no existe la posibilidad de renunciar válidamente y ya se ha señalado que el TC no tiene competencia para aprobar la renuncia”, añadió. “Si hoy presenta un documento formal que diga ‘renuncia’, no es válido jurídicamente”.

Esta semana, la mesa directiva de la CC envió dos oficios -uno dirigido a la presidencia de la Cámara Baja y otra al Senado- para que tomen acciones respecto al caso de Rojas Vade. “Solicitamos que tengan a bien realizar las gestiones pertinentes para (…) posibilitar la renuncia y el mecanismo de reemplazo de las y los convencionales constituyentes”, indicaron.