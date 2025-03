Chile se abre a Bollywood: Las posibilidades de colaboración cinematográfica con la India

En el marco de la visita del Presidente Boric a la India, a inicios de este año, reconocidos directores de cine visitaron Chile, lo que podría generar una colaboración en la producción cinematográfica.

¿Podría Chile ser atractivo para la India? Aunque las distancias son considerables, este escenario no está tan lejano, ya que existe una organización encargada de promover al país como destino de filmaciones internacionales: la Film Commission, instancia gestionada por el Ministerio de las Culturas y ProChile.

“Nuestra intención es traer grandes producciones a Chile. También estamos buscando colaborar con guionistas para elaborar guiones que puedan ser filmados en Chile y que, además, tengan sentido comercial en India. Nuestro objetivo es ir a su país y filmar películas aquí”, comentó Sanjay M. Khanduri, director de cine en Bollywood.

Sobre la importancia de la industria, Yerko Martínez, Film Commissioner de Chile, explicó que “Bollywood produce entre mil y dos mil producciones anuales, lo que significa que tienen una capacidad de producción gigantesca con inversiones millonarias. Si logramos entrar a India con un éxito, el interés por Chile crecerá muchísimo, lo que traerá más producciones y también aumentará el turismo, por ejemplo”.

Durante la visita, el director de cine y la delegación india pudieron conocer Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y el desierto de Atacama, además de reunirse con autoridades y representantes gremiales.

“Esperamos que, por supuesto, esta visita sea el inicio de una relación fructífera entre ambas industrias y que pronto podamos ver producciones indias filmadas en nuestro país, promoviendo no solo nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio, sino también el turismo, el desarrollo regional y el crecimiento de nuestra industria audiovisual chilena”, expresó Carolina Arredondo, ministra de Cultura.

En ese contexto, tras el viaje, uno de los productores invitados, Vivek Singhania, escribió en The Times of India sobre la visita: “Al reflexionar sobre mi breve pero enriquecedora visita, me llevo gratos recuerdos del paisaje chileno y de la calidez de su gente. Espero volver pronto y traer Bollywood a Chile, rodando aquí el primer largometraje indio. Esta colaboración no solo enriquecería a ambas industrias cinematográficas, sino que, sin duda, traería a turistas indios a experimentar la magia de Chile por sí mismos”.

Este es un paso más para fortalecer la relación entre Chile e India, que ahora tiene el foco puesto en la visita del presidente Gabriel Boric a Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore a partir del 30 de marzo, con una delegación que incluirá a representantes del cine chileno.

Con información de Pablo Mora.