Veteranos del cine de terror se unen para la adaptación cinematográfica del juego “Dead by Daylight”

La película, que intentaría capturar la esencia del juego original, se encuentra actualmente en búsqueda de director.

Behaviour Interactive, desarrolladora del videojuego de terror asimétrico Dead by Daylight, se encuentra en el proceso de desarrollo de la primera película de la franquicia y ya ha reclutado para su equipo a guionistas de alto perfil.

Si bien un largometraje del juego es algo que se lleva discutiendo desde 2023, los recientes movimientos indican que se le ha dado un inicio formal al proyecto.

¿De qué se trata el juego?

Dead by Daylight es un juego que en sus inicios se hizo popular por su modelo asimétrico (1 contra 4), en el cual un grupo de supervivientes debe cooperar reparando motores para abrir unas puertas de metal y escapar del asesino, quien es otro jugador.

Su ascenso se consolidó paulatinamente con colaboraciones del cine del terror como Ghost Face, Freddy Krueger, Michael Myers, Pyramid Head, Leatherface, entre otros destacados.

Equipo cinematográfico

La producción de la película consta de un trabajo colaborativo de Behavior Interactive con dos productoras: Blumhouse Productions y Atomic Monster. La primera de estas tiene como director ejecutivo a Jason Blum, quien produjo las franquicias de terror Actividad Paranormal, La Noche del Demonio, La Purga y Halloween, mientras que la segunda tiene como fundador a James Wan, quien trabajó en títulos como Saw, Annabelle, El Conjuro y Mortal Kombat.

Uno de los guionistas confirmados es David Leslie Johnson-McGoldrick, quien ha escrito para películas como La Huérfana, El Conjuro 2 y episodios de The Walking Dead. Además, este trabajará colaborativamente con Alexandre Aja, quien trabajó en Las colinas tienen ojos, Alta tensión e Infierno en la tormenta.

El siguiente paso para el futuro estreno es encontrar un director que lleve la película a la pantalla grande.

“Lo que David y Alexandre aportan a Dead by Daylight es un equilibrio excepcional entre la narrativa centrada en los personajes y la implacable intensidad del género”, indicó Jason Blum para The Hollywood Reporter.

La película buscaría capturar la esencia del juego original, por lo que el foco es el terror psicológico en un mundo donde el miedo debe ir en aumento. “Es un modelo cinematográfico diseñado para atraer a un director capaz de elevar esa visión a través de la interpretación y la escala”, concluyó Blum.