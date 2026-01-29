Terraria celebra su 15° aniversario y sextuplica su base de jugadores en Steam con la actualización Bigger and Boulder

La actualización gratuita añade colaboraciones con Palword y Dead Cells. ¿Cuáles son las novedades?

A 15 años de su lanzamiento, Terraria, el clásico sandbox de Re-Logic, vuelve a captar la atención masiva de la comunidad con una actualización que mejora aspectos técnicos y agrega contenido nuevo.

Más allá de cosméticos y bloques decorativos, la actualización trae consigo una apuesta por mejorar la experiencia del jugador, implementando mejoras tabulares para hacer el inventario y sus funciones mucho más amigable.

La versión 1.4.5 de Terraria en Steam ha sextuplicado en cantidad de jugadores activos, pasando de aproximadamente 30 mil a 170 mil la última semana, según SteamCharts. Esto se ve reflejado no solo por el contenido propio, sino también por las colaboraciones con los indies Palword y Dead Cells.

Novedades de Bigger and Boulder

Aparte de las mejoras de organización, uno de los cambios más notorios es el nuevo sistema meteorológico, con tormentas con rayos y rocas capaces de dañar al jugador. Además, la experiencia audiovisual se refuerza con ocho nuevos temas musicales para jefes, incluyendo al nuevo jefe Mechdusa.

Se habilitó la combinación de semillas, permitiendo crear mundos con reglas específicas, lo que añade un desafío, ya que ahora los NPC ya no requieren habitación para aparecer, cambio pensado por la desarrolladora para evitar el estancamiento.

También se implementó el modo espectador en la pantalla de muerte de multijugador, lo que permite ver lo que hacen tus amigos en lugar de esperar el conteo para reaparecer, lo que se suma a la nueva mecánica Royale with Cheese que cambia la reaparición de los jugadores en el caos del combate.