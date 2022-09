EA Sports confirmó que Ted Lasso, el personaje de la serie más exitosa de Apple TV+, estará junto a su equipo, el AFC Richmond, en el nuevo FIFA 23.

“Tengo piel de gallina. Ver a mis muchachos en CGI es muy raro. Excepto Roy por alguna razón”, escribieron en la cuenta oficial de Ted Lasso en Twitter.

El personaje estará disponible como director técnico para ser elegido en el Modo Carrera, por lo que podrá dirigir cualquier equipo disponible en el juego.

Por su parte, los usuarios podrán tomar el control absoluto del AFC Richmond, ya que el equipo estará elegible en el Modo Carrera, además de Patada Inicial, Amistosos en Línea y Temporadas Online.

Además de Ted Lasso y el AFC Richmond completo -incluidos Jamie Tartt, Roy Kent, Sam Obisanya y Dani Rojas-, en el FIFA 23 también estará la versión virtual del estadio Nelson Road, hogar del Richmond.

I've got goosebumps. Seein’ my guys in CGI is so weird. Except Roy for some reason. pic.twitter.com/YqPuvw2jHK

— Ted Lasso (@TedLasso) September 21, 2022