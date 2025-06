Silent Hill f: La inquietante reinvención de la saga que saldrá a fines de este año

Luego del Remaster de Silent Hill 2, Konami opta por refrescar y entregar una nueva historia de terror. Ahora ambientada en el Japón de los años 60

Durante el State of Play presentado por Sony se anunciaron las fechas de salida de múltiples juegos como Metal Gear Solid: Delta, Sword of the sea y MARVEL Tōkon: Fighting Souls Game. Uno de los títulos más llamativos de la conferencia fue la aparición de Silent Hill f, una entrega anunciada a fines de 2022.

El nuevo teaser dio un vistazo a la historia, ambientación y fecha de salida del spin-off de la mítica saga de terror psicológico.

¿De qué trata Silent Hill f?

Silent Hill f cuenta la historia de Hinako Shimizu, quien junto a otros estudiantes son envueltos bajo —la cliché— neblina que caracteriza los títulos de esta franquicia, ella y sus compañeros se ven atrapados entre criaturas repugnantes que los perseguirán por el pueblo de Ebisugaoka buscando acabar con su cordura.

En palabras de sus diseñadores, el juego trata de mantener la esencia de sus antecesores, pero entregando una historia y monstruos reimaginados.

Aunque los nuevos conceptos cuentan con características similares a los vistos en la tradicional Silent Hill, indagan en los traumas e inseguridades de una adolescente en un ambiente escolar. Con esta sutileza, busca transmitir un suspenso ligado de la belleza y la ansiedad social.

¿Cuándo saldrá Silent Hill f?