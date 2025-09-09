Se acabó el misterio: Apple presenta oficialmente el iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max

En su evento “Awe dropping”, celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, la compañía presentó su nueva gama de teléfonos inteligentes.

Tras meses de especulaciones, este martes finalmente Apple presentó los nuevos dispositivos de la familia iPhone: El 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max.

En el marco del evento “Awe dropping”, el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, junto a diversos especialistas presentaron en detalle los nuevos aparatos.

iPhone 17

La compañía partió presentando el iPhone 17, el que estará disponible en cinco colores: lavanda, azul niebla, negro, blanco y salvia. Cuenta con una pantalla con alta frecuencia de actualización para un desplazamiento más fluido, un nuevo procesador A19, un escudo cerámico para protegerlo mejor de arañazos y un revestimiento antirreflectante de siete capas.

Kaiann Drance, vicepresidenta mundial de Marketing de Producto iPhone, afirmó que este nuevo smartphone “es una gran actualización con potentes funciones que lo hacen aún más útil en tu día a día, desde la pantalla ProMotion más grande y brillante con una resistencia a los arañazos tres veces superior, hasta una batería que dura todo el día con carga más rápida, el chip A19 para un rendimiento potente, un fantástico sistema de cámara Dual Fusion de 48 MP y la innovadora cámara frontal Center Stage, nuestra mejor cámara frontal hasta la fecha”.

iPhone 17 Air

Luego fue el paso de la nueva y más delgada versión del iPhone: el iPhone 17 Air, el cual fue descrito como “tan delgado y ligero que parece desaparecer en tus manos”. Tiene solamente 5,6 mm de grosor y una pantalla siempre activa de 6.5 pulgadas, estando disponible en cuatro colores: negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos cuenta con un procesador A19 Pro, “el chip más potente para iPhone hasta la fecha”, también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles. Además, está fabricado con 80 % de titanio reciclado, lo que, según la empresa, es la tasa más alta de materiales reciclados para el iPhone hasta ahora.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, por su lado, destacó que “ofrece funciones avanzadas que encantarán a nuestros usuarios, como rendimiento profesional, un versátil sistema de cámara Fusion de 48 MP, nuestra innovadora cámara frontal Center Stage y una batería que dura todo el día; todo en un diseño innovador”.

iPhone 17 Pro y Pro Max

Finalmente, Apple cerró la jornada presentando los nuevos iPhone Pro y Pro Max. Ambos dispositivo incorporan el chip A19 Pro, que promete mejorar rendimiento, eficiencia y batería, y Apple Intelligence, contando además con un diseño de aluminio resistente y tres cámaras Fusion de 48 MP que combinan funciones equivalentes a ocho lentes.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de la compañía tecnológica, aseguró que “el iPhone 17 Pro es, sin duda, el iPhone más potente que hemos creado, con un impresionante nuevo diseño rediseñado por completo para maximizar el rendimiento y ofrecer una enorme mejora en la duración de la batería”.

“Con tres cámaras Fusion de 48 MP, una nueva experiencia de cámara frontal Center Stage y funciones de video de nivel profesional, las oportunidades creativas son infinitas. El iPhone 17 Pro establece un nuevo estándar en la industria de los smartphones y supone una mejora radical para nuestros usuarios más exigentes”, agregó el vicepresidente.

Revive la presentación de los nuevos dispositivo Apple