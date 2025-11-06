Rockstar retrasa nuevamente el lanzamiento de GTA VI: ¿Cuál es la nueva fecha?

La desarrolladora confirmó que el esperado título de la saga Grand Theft Auto no será lanzado en mayo, como estaba previsto. Según Rockstar, los meses adicionales permitirán alcanzar los “estándares de calidad” que esperan los jugadores.

La empresa desarrolladora Rockstar Games confirmó este jueves un nuevo retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la última década. La compañía informó que el título ya no debutará el 26 de mayo de 2026, sino que llegará al mercado en noviembre del mismo año.

¿Por qué se retrasó nuevamente GTA VI?

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Rockstar en X (antes Twitter), donde la empresa señaló que necesitaba más tiempo para completar el desarrollo y cumplir con los estándares de calidad que caracterizan a la franquicia.

“Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, indicó la compañía.

Hasta ahora, Rockstar no ha revelado nuevos detalles sobre la jugabilidad ni sobre el avance del proyecto. Sin embargo, el retraso confirma los rumores de las últimas semanas respecto a la posibilidad de una postergación, debido a los ajustes internos que el estudio habría realizado en sus plazos de desarrollo.

GTA VI será la primera entrega principal de la saga desde el lanzamiento de GTA V en 2013, que se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de la historia. La nueva versión promete un mundo abierto ambientado en una versión moderna de Vice City, con dos protagonistas y una narrativa más extensa.

Por ahora, Rockstar mantiene noviembre de 2026 como la fecha oficial de lanzamiento, mientras los fanáticos deberán esperar medio año más para volver a recorrer el universo criminal de Grand Theft Auto.