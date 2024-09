Review del Galaxy Watch 7: El reloj de Samsung con IA que brilla en deporte y salud, pero ¿y en el día a día?

En CNN Bits tuvimos la oportunidad de probar un dispositivo que desafía tu rendimiento, te exige constantemente establecer nuevas metas, y te ayuda a mantener la conciencia de tu estado de salud. Equipado con Inteligencia Artificial, este dispositivo optimiza su rendimiento de manera continua. Descubre todas las características del nuevo Galaxy Watch 7 de Samsung.

Samsung ha lanzado su nuevo Galaxy Watch 7, un smartwatch que aspira a transformar el mercado con su diseño cómodo y avanzadas características deportivas. En Chile, está disponible únicamente en el modelo de 40 milímetros. Este dispositivo no solo destaca por su elegancia, sino también por su capacidad única y aunque la batería se queda corta en duración diaria, cumple su cometido de conectar eficazmente.

El Galaxy Watch 7 integra tecnología de Inteligencia Artificial (IA) que enriquece la experiencia del usuario. Con un enfoque detallado en la salud y el rendimiento deportivo, el reloj utiliza su BioActive Sensor para medir el ritmo cardíaco, los entrenamientos y el sueño.

La IA del dispositivo ofrece recomendaciones personalizadas y ayuda a monitorear el bienestar general, basándose en el rendimiento y los datos recogidos.

Samsung no solo ha innovado en términos tecnológicos, sino también en diseño. El Galaxy Watch establece un nuevo estándar en la estética de los smartwatches, con múltiples opciones de color que permiten personalizar el reloj según el estilo de cada usuario.

Con el Galaxy Watch 7, Samsung busca marcar un antes y un después en el mundo de los relojes inteligentes, ofreciendo un dispositivo que combina confort, tecnología avanzada y diseño sofisticado para quienes buscan lo último en tecnología de muñeca.

Un dispositivo que te invita a practicar más deporte

Al probar el nuevo Galaxy Watch 7 de Samsung, es imposible no sentir la magia de la tecnología en cada momento. Más allá de simplemente ver la hora, este dispositivo te sumerge en un universo de posibilidades y variables que transforman la experiencia cotidiana.

El deporte juega un papel crucial en el Galaxy Watch 7, pero el reloj no se limita solo a registrar tus entrenamientos.

Con su avanzada IA, el dispositivo no solo mide cada actividad que realizas, sino que también te motiva a superar tus propios límites. Desde caminar más de lo habitual hasta realizar más ejercicios, el reloj te ofrece desafíos personalizados y mantiene un seguimiento constante de tu salud.

Este smartwatch se convierte en un verdadero aliado, brindándote datos valiosos y sugerencias para mejorar tu bienestar diario. Con el Watch 7 en tu muñeca, tienes un compañero que te impulsa a alcanzar nuevas metas y optimizar tu estilo de vida.

Una de las características que más me impresionó del Galaxy Watch 7 es su seguimiento preciso y consistente, facilitado por un GPS de alta calidad.

Este dispositivo no solo registra tus actividades, sino que también te guía para explorar los mejores caminos y rutas en la ciudad con una precisión impecable.

La batería: No cumple con la duración prometida, pero carga rápidamente

Aunque las primeras impresiones apuntaban a que el reloj tendría una duración de batería superior a un día, esta expectativa no se ha cumplido en la práctica.

En un principio, se esperaba que el reloj tuviera una autonomía cercana a los dos días, lo cual sería impresionante en comparación con sus competidores directos. Sin embargo, en contraste con lo prometido, la experiencia real ha sido bastante decepcionante.

A pesar de cargar el dispositivo al 100%, la batería solo lograba durar un día completo antes de necesitar una recarga, y al día siguiente, la función de ahorro de energía ya estaba activada y solicitando carga.

Este problema de duración de batería resulta particularmente molesto, especialmente considerando que la carga rápida, aunque efectiva, toma alrededor de 45 minutos a una hora para devolver el dispositivo al 100%. Esto puede ser un inconveniente significativo durante viajes largos o salidas prolongadas.

En resumen, la duración de la batería del reloj no alcanza las expectativas iniciales y puede representar una limitación significativa para quienes buscan un dispositivo con mayor autonomía.

Esta deficiencia es aún más relevante en un reloj diseñado para actividades deportivas, ya que podrías quedarte sin batería en medio de tu entrenamiento o actividad, especialmente si no estás atento a la carga.

Compatibilidad: ¿Un aliado o un distractor?

Aunque el Galaxy Watch 7 se presenta como un dispositivo esencial para mejorar tu rutina diaria, su desempeño en términos de compatibilidad deja mucho que desear.

Uno de los mayores inconvenientes es su exclusividad para dispositivos Samsung; el reloj solo se conecta a smartphones de la misma marca. Esto crea una barrera significativa para quienes no tienen un dispositivo de la marca, limitando el potencial del reloj y frustrando a los usuarios que desean una integración universal.

La situación empeora con la limitada disponibilidad de aplicaciones y las restricciones en el acceso a las características completas del reloj.

Esta falta de flexibilidad puede convertir lo que debería ser una herramienta multifuncional en un dispositivo parcialmente inútil para aquellos que no están completamente inmersos en el ecosistema de Samsung. En lugar de potenciar tu rutina diaria, la integración restringida puede resultar en una fuente de frustración constante.

A pesar de estos problemas, una vez que superé las dificultades iniciales para conectar el Galaxy Watch 7 a un dispositivo Samsung, descubrí que el reloj tiene sus puntos fuertes.

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) permite una interacción fluida, ofreciendo respuestas rápidas con aplicaciones como WhatsApp, basadas en el análisis de mi estado de ánimo y los mensajes recientes.

Esta funcionalidad promete una comunicación más ágil y adaptada a mis necesidades emocionales. Sin embargo, esta característica no está exenta de errores frecuentes, lo que plantea dudas sobre su efectividad a largo plazo.

Salud: El pilar fundamental del Galaxy Watch 7

Lo que realmente distingue al Galaxy Watch 7 es su enfoque integral en la salud. El dispositivo sobresale al abordar problemas de salud que a menudo pasan desapercibidos.

En más de una ocasión logré medir mi nivel de estrés, pulsaciones y otras métricas importantes, alertándome de cualquier irregularidad en tiempo real.

Este monitoreo constante me permitíó estar al tanto de mi bienestar y tomar medidas proactivas para mejorar mi salud.

Asimismo, al estar conectado con las aplicaciones de salud de Samsung, el reloj permite una adaptación efectiva para monitorear tu bienestar. Esto te ayuda a determinar si estás en buen estado de salud o si es necesario consultar a un profesional.

Monitoreo del Sueño y detección de Apnea

El reloj también ofrece un seguimiento exhaustivo del sueño, incluyendo la medición de la apnea.

Con una de las tantas aplicaciones que ofrece, proporciona informes detallados que ayudan a mejorar la calidad del sueño y, en consecuencia, mi bienestar general.

La capacidad de monitorear estos aspectos cruciales de la salud añade una capa adicional de seguridad y prevención.

Cabe destacar que el reloj no reemplaza los servicios de un profesional de la salud. Por lo tanto, los datos proporcionados pueden variar y no siempre reflejar con precisión tu estado real de salud.

Reflexiones finales: Tu mejor aliado en lo deportivo y lo saludable, ¿Pero y en el día a día?

La capacidad del Galaxy Watch 7 para ofrecer recomendaciones personalizadas y medir métricas vitales como el ritmo cardíaco, el sueño y el rendimiento deportivo es notable. La integración de la IA permite una experiencia inmersiva que puede motivarte a mejorar tu bienestar diario y alcanzar nuevas metas.

Sin embargo, a pesar de sus avances tecnológicos y su capacidad para impulsar una vida más activa, el reloj enfrenta desafíos significativos en términos de duración de batería y compatibilidad, restringiendo su funcionalidad a aquellos que no están inmersos en el ecosistema de Samsung.

A nivel de salud, brilla con su capacidad de monitoreo exhaustivo y sus alertas en tiempo real sobre métricas importantes. La medición de la apnea del sueño y el seguimiento del estrés son características valiosas que subrayan el compromiso del reloj con el bienestar integral.

En conclusión, el nuevo reloj de Samsung se presenta como un aliado formidable en el ámbito deportivo y de la salud, ofreciendo herramientas avanzadas para mejorar tu calidad de vida. Sin embargo, su rendimiento en el día a día puede verse afectado por problemas de batería y compatibilidad que podrían ser decisivos para algunos usuarios.

Si estás buscando un smartwatch que combine innovación tecnológica con un enfoque en la salud, el Galaxy Watch 7 ofrece muchas características atractivas, pero si tu rutina diaria no incluye actividades deportivas, es posible que este reloj no se ajuste a tus necesidades.

Su enfoque está claramente orientado hacia el seguimiento de la salud y el rendimiento físico, por lo que, si no eres una persona activa o si tu trabajo no está relacionado con el deporte, es probable que no aproveches al máximo sus funcionalidades.

Precio

En el sitio web oficial de Samsung Chile, el Galaxy Watch 7 de 40 milímetros tiene un precio de $319.000 en su versión estándar.

Si se opta por añadir la garantía por daño adicional, el precio total es de $348.990.

Por otro lado, la garantía que incluye cobertura por robo y daño tiene un costo adicional de $49,990, llevando el precio total a $368.990.

Especificaciones

Pantalla:

Tamaño: 1.3″ (33.3 mm)

Tecnología: Super AMOLED

Resolución: 432 x 432

Número de colores: 16M

Procesador:

Velocidad CPU: 1.6 GHz, 1.5 GHz

Tipo CPU: Penta-Core

Almacenamiento/Memoria:

Memoria (RAM): 2 GB

Almacenamiento total: 32 GB

Almacenamiento disponible: 21.1 GB

Conectividad:

Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

NFC: Sí

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz

Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema Operativo:

Wear OS Powered by Samsung

Sensores:

Acelerómetro

Barómetro

Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica

Sensor de Electrocardiograma

Giroscopio

Sensor Geomagnético

Infrared Temperature Sensor

Sensor de Luminosidad

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Especificaciones físicas:

Dimensiones del cuerpo (Al x An x Prof, mm): 40.4 x 40.4 x 9.7

Peso del cuerpo: 28.8 g

Durabilidad en el agua: 5 metros

Batería:

Capacidad de batería (mAh, típica): 300

Extraíble: No

Usabilidad típica (Horas, AOD off): Hasta 40

Usabilidad típica (Horas, AOD on): Hasta 30

Redes/Bandas_