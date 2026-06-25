Review del Galaxy S26 Ultra: Samsung refina la fórmula, pero juega a lo seguro

En febrero, Samsung presentó en su tradicional Unpacked el nuevo Galaxy S26 Ultra, su teléfono más avanzado hasta la fecha. En CNN Bits lo pusimos a prueba para conocer de primera mano sus características, rendimiento y experiencia de uso.

El Galaxy S26 Ultra no representa una revolución dentro de la línea Ultra, pero sí una evolución muy refinada. Después de probarlo durante varios días, la sensación que me dejó es la de un teléfono extremadamente sólido, con mejoras puntuales que sí se notan en el uso diario, aunque manteniendo una fórmula muy similar a la de generaciones anteriores.

Samsung vuelve a apostar por pequeños cambios en lugar de una reinvención total. El resultado es un equipo más delgado y ligero, con nuevas funciones de inteligencia artificial y una curiosa pantalla de privacidad que termina siendo una de las novedades más llamativas del dispositivo. No sorprende a primera vista, pero sí mientras más tiempo se usa.

La joya de la corona

A simple vista, el S26 Ultra se parece muchísimo al modelo del año pasado. Samsung redujo el grosor hasta los 7,9 mm y también logró bajar ligeramente el peso, algo que sí se siente en la mano pese a que sigue siendo un teléfono grande y pensado para usarse muchas veces con ambas manos.

El cambio más evidente en el diseño está en las esquinas, ahora más redondeadas y cómodas. También se dejó atrás el titanio para volver al aluminio blindado, una decisión que probablemente la mayoría no notará demasiado, aunque sí hace que el teléfono pierda un poco esa sensación tan característica que tenían los Ultra recientes.

La pantalla sigue siendo uno de los puntos más fuertes del teléfono. Samsung mantiene el panel Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución WQHD+ y tasa adaptativa de 120 Hz. Ver videos, jugar o simplemente navegar se siente increíble gracias al brillo, la nitidez y la fluidez que ofrece el panel.

Pero la gran novedad es la Pantalla de Privacidad. Después de probarla en el Metro y lugares concurridos, funciona mucho mejor de lo que esperaba. La función bloquea bastante la visión lateral y además permite activarse solo en ciertas aplicaciones o incluso únicamente para ocultar notificaciones. Eso sí, en el modo más intenso sí afecta un poco el brillo y la calidad de imagen, por lo que terminé usándola principalmente en el nivel más bajo.

Cámaras muy buenas, pero…

Samsung mantiene prácticamente el mismo sistema de cámaras del S25 Ultra: sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos con zoom óptico de 3x y 5x. Las mejoras existen, especialmente en la apertura de algunas lentes para captar más luz, pero honestamente no sentí una diferencia enorme frente al modelo anterior.

Ahora, eso no significa que las cámaras sean malas. Todo lo contrario. El nivel de detalle sigue siendo excelente, el zoom continúa siendo uno de los puntos más fuertes del teléfono y la calidad general está claramente entre las mejores del mercado. Los retratos salen muy bien y el ultra gran angular sigue siendo de los más consistentes que he probado.

La novedad más entretenida está en video. La función de Bloqueo Horizontal estabiliza muchísimo las grabaciones y mantiene el horizonte nivelado incluso cuando uno mueve o gira el teléfono bruscamente. No es algo que vaya a cambiarle la vida a todos, pero funciona sorprendentemente bien y termina siendo una de las funciones más llamativas.

Potencia y batería

El Galaxy S26 Ultra incorpora el Snapdragon Elite Gen 5 personalizado para Samsung y el resultado es exactamente lo que uno espera de un gama alta premium: todo funciona rápido. Durante el uso diario no tuve cierres inesperados ni ralentizaciones, incluso usando varias aplicaciones al mismo tiempo.

One UI 8.5 también ayuda bastante. Más allá de lo visual, el sistema se siente más estable y fluido que en generaciones anteriores. La compañía surcoreana lleva años refinando su software y acá se nota una experiencia mucho más pulida y consistente.

La batería también me dejó una muy buena sensación. Aunque semantienen los 5.000 mAh mientras otros fabricantes ya apuestan por capacidades más grandes, el rendimiento real es excelente. En mi experiencia, superó tranquilamente el día completo y varias veces llegó sin problemas al día y medio de uso.

La carga rápida cumple bien: en media hora recuperé más del 70% de batería y la carga completa tardó menos de una hora. Eso sí, me sigue llamando la atención que Samsung todavía no incorpore algo similar a MagSafe o sistemas magnéticos integrados.

Mucha IA… quizá demasiada

Samsung llenó el S26 Ultra de herramientas de inteligencia artificial. Hay funciones para resumir textos, editar imágenes, traducir llamadas, transcribir audios y hasta responder automáticamente números desconocidos para filtrar spam.

Varias herramientas funcionan bastante bien y realmente aportan en ciertas situaciones. La edición generativa de imágenes, por ejemplo, la encontré sumamente útil y entretenida, mientras que la asistencia para llamadas ayuda bastante con el spam telefónico que tanto molesta.

El problema es que la experiencia empieza a sentirse un poco sobrecargada. Entre Galaxy AI, Gemini, Bixby y otras funciones repartidas, hay momentos donde cuesta entender qué hace cada herramienta o por qué hay varias opciones para tareas similares. Más que falta de capacidades, la sensación es que Samsung aún parece no lograr ordenar toda esta apuesta por la IA de forma coherente.

En resumen…

Después de usar el Galaxy S26 Ultra, me queda claro que Samsung sigue teniendo uno de los teléfonos Android más completos del mercado. Tiene una pantalla espectacular, muchísima potencia, muy buena autonomía y funciones diferenciales como el S-Pen o la Pantalla de Privacidad que realmente destacan frente a la competencia.

Pero también es imposible ignorar que se trata de una actualización muy conservadora. Si alguien viene desde un S24 Ultra o incluso un S25 Ultra, honestamente cuesta justificar el cambio porque gran parte de la experiencia se siente prácticamente igual.

Ahora, si el salto viene desde un teléfono más antiguo o desde una gama media, el S26 Ultra sí se siente como un upgrade enorme. Samsung refinó casi todos los aspectos del teléfono y el resultado final es extremadamente sólido, aunque ya no sea el único gran protagonista en la conversación por el mejor gama alta del mercado.

Especificaciones