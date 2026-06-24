Revela el primer tráiler de “The One Piece”, el remake del legendario anime de Eiichiro Oda

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de One Piece, ya que este miércoles Netflix reveló el primer tráiler de The One Piece, el remake de la obra creada por Eiichiro Oda.

El objetivo es volver a adaptar el manga, pero con un ritmo mucho más ágil, sin relleno, eliminando la censura y con una animación actualizada, esperando atraer a nuevas audiencias.

De acuerdo con lo que se ha informado, la primera temporada adaptará los primeros 50 capítulos del manga en solamente siete episodios de unos 40 minutos cada uno.

La nueva versión es producida por el estudio de animación japonés Wit Studio, conocido por su trabajo en Ranking of Kings y Attack on Titan, por lo que las expectativas son altas.

“Esta nueva serie, que cuenta con la producción de WIT Studio, ofrece a los espectadores la oportunidad de vivir las aventuras de Monkey D. Luffy y sus Piratas de Sombrero de Paja, aprovechando al máximo el potencial expresivo de la tecnología moderna para contar la historia de una manera que resulte familiar y, al mismo tiempo, novedosa”, señalaron desde Netflix.

¿Cuándo se estrena el remake de One Piece?

Desde Netflix señalaron que estará disponible en la plataforma de streaming en febrero de 2027.

Mira el tráiler del remake de One Piece