Qué significa que Oracle esté a cargo del algoritmo de TikTok

La Casa Blanca finalmente resolvió una de las dudas que dejaba el acuerdo alcanzado para que TikTok opere en suelo estadounidense y que estaría pronto a concretarse, permitiéndole a la red social mantenerse en dicho país.

(CNN) – La Casa Blanca ha respondido a lo que había sido una de las principales preguntas pendientes con respecto a su acuerdo pendiente para transferir las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo de propiedad mayoritariamente estadounidense: según el acuerdo, el algoritmo de la aplicación será operado en Estados Unidos y supervisado por Oracle.

El detalle fue confirmado por un alto funcionario de la Casa Blanca en una llamada con periodistas el lunes. De concretarse, el acuerdo transferirá el control de las operaciones estadounidenses de TikTok, junto con una copia del algoritmo, a una nueva empresa conjunta con sede en Estados Unidos. Este grupo de propietarios tendrá una mayoría de inversores estadounidenses y estará dirigido por una junta directiva con mayoría estadounidense, según el funcionario.

Oracle y la firma de capital privado Silver Lake estarán entre esos inversores, junto con empresas estadounidenses e internacionales que ya han invertido en ByteDance, la empresa matriz de TikTok, y varios nuevos inversores. El presidente Donald Trump anunció el domingo que los líderes tecnológicos y de medios Michael Dell, Lachlan y Rupert Murdoch también podrían formar parte del nuevo grupo de propietarios. Una fuente cercana al asunto aclaró a CNN que Fox Corp. sería uno de los inversores, no los Murdoch individualmente.

ByteDance conservará una participación inferior al 20% en TikTok US tras el acuerdo. El grupo inversor completo aún no se ha definido, según el funcionario.

La nueva información llega mientras la Casa Blanca avanza para concretar la venta de TikTok, después de que Trump afirmara haber avanzado en el acuerdo en una llamada con el presidente chino, Xi Jinping, el viernes. El acuerdo aún está a la espera de las aprobaciones regulatorias formales de China , según declaró el lunes un funcionario de la Casa Blanca, aunque los líderes estadounidenses han expresado su confianza en que se completará.

“Estamos 100% seguros de que se ha llegado a un acuerdo”, dijo el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y agregó que probablemente se firmará “en los próximos días”.

Lee también: Columna de Mario Saavedra: Charlie Kirk y la era del clip: cuando la Gen Z debate en 15 segundos

Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva a finales de esta semana que declara que el acuerdo constituye una desinversión cualificada, según lo exige la ley de prohibición o venta aprobada el año pasado, según el funcionario. También extenderá la pausa en la aplicación de la ley por otros 120 días para que se puedan completar los trámites y las aprobaciones regulatorias del acuerdo. Al mismo tiempo, añadió el funcionario, se espera que ByteDance firme un acuerdo que establezca el marco del acuerdo con uno o más de los nuevos inversores.

La semana pasada, Trump extendió la prohibición hasta el 16 de diciembre, lo que significa que es probable que el acuerdo se concrete a principios del próximo año. Esto pondría fin a un esfuerzo de años para poner TikTok bajo control estadounidense, ante la preocupación de las autoridades estadounidenses de que su empresa matriz, con sede en China, representara un riesgo para la seguridad nacional.

El destino del algoritmo seguía siendo una incógnita, ya que el motor de recomendación de contenido desempeña un papel fundamental en la popularidad de la aplicación, pero también es la causa de las preocupaciones sobre seguridad nacional. Las autoridades estadounidenses temían que ByteDance pudiera verse obligada a manipular el algoritmo en nombre del gobierno chino para influir o generar disidencia entre los estadounidenses. La ley de prohibición o venta de TikTok prohíbe “cualquier cooperación con respecto al funcionamiento de un algoritmo de recomendación de contenido” entre ByteDance y un nuevo grupo de propietarios estadounidenses potenciales.

Según el acuerdo, el nuevo grupo propietario recibirá una copia del código del algoritmo de ByteDance, lo revisará y lo reentrenará con datos de usuarios estadounidenses. Oracle supervisará continuamente cómo distribuye el contenido a los usuarios, según el alto funcionario de la Casa Blanca.

El nuevo grupo propietario controlará el algoritmo sólo para los usuarios estadounidenses, lo que plantea nuevamente la pregunta de si los usuarios estadounidenses tendrán que descargar una nueva aplicación separada después de que se complete el acuerdo.

El acuerdo ampliará la participación de Oracle en TikTok, basándose en una alianza existente con ByteDance para almacenar los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok a nivel nacional, como parte de una iniciativa previa para abordar las preocupaciones de seguridad nacional. El presidente de Oracle, Larry Ellison, también mantiene una estrecha relación con Trump.

El lunes, Oracle anunció sorpresivamente que su directora ejecutiva, Safra Catz, dejará su cargo y será reemplazada por los codirectores ejecutivos Clay Magouyrk, expresidente de la unidad de infraestructura en la nube de Oracle, y Mike Silica, expresidente de Oracle Industries. Catz se convertirá en vicepresidenta del consejo de administración de Oracle. No está claro si la transición está relacionada con el acuerdo con TikTok; sin embargo, la medida podría liberar a Catz, también aliada de Trump, para asumir un rol de liderazgo en la nueva empresa conjunta.

La Casa Blanca aún no ha decidido si cobrará una comisión por negociar el acuerdo con TikTok, que se espera ascienda a miles de millones de dólares, según el funcionario. Sin embargo, la Casa Blanca no tendrá una “acción de oro” ni ninguna otra participación accionaria en la nueva empresa.