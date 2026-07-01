PlayStation 6 podría superar los mil dólares: Sony descarta vender la consola con pérdidas

El precio de la PlayStation 6 podría superar los 1.000 dólares, según un nuevo reporte de la industria, en un contexto donde los costos de fabricación de hardware para consolas enfrentan presiones sin precedentes. La señal más clara llegó del propio CEO de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, quien confirmó ante inversores que la compañía “no tiene la intención de vender hardware con pérdidas significativas”.

El ejecutivo señaló que absorber todos los aumentos de costos en componentes “no es realista” para Sony, y que la empresa ya implementó alzas de precios fuera de Japón. Pese a ello, indicó que las ventas actuales de la PS5 avanzan según lo previsto y que los incrementos no generaron una caída en la demanda.

Sony says it does not plan to sell future PlayStation hardware at significant losses, despite rising memory and component costs affecting the industry. In a recent Q&A with investors, Sony said its policy is not to absorb major hardware losses. The company is monitoring market… pic.twitter.com/IQgSVbiBnX — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 29, 2026

Una crisis que afecta a toda la industria

Según reportó NME, el contexto es adverso para todo el sector. Microsoft confirmó a principios de este mes un aumento generalizado en los precios de sus consolas Xbox, que en agosto subirán entre 100 y 150 dólares según el modelo. En un comunicado, la compañía explicó que los precios del almacenamiento y la memoria “han aumentado más de 2,5 veces” y podrían duplicarse nuevamente para el otoño de 2027. Microsoft también recordó que, a diferencia de otros dispositivos electrónicos, las consolas “normalmente no se venden con ganancias, sino por menos de lo que cuesta fabricarlas”.

En el caso de Sony, el insider de la industria KeplerL2 estima que fabricar una PlayStation 6 le costará a la empresa alrededor de 960 dólares, sin incluir los gastos de desarrollo, envío ni marketing. Esa cifra hace prácticamente inevitable que el precio de venta al público supere los 1.000 dólares si la compañía mantiene su política de no operar con pérdidas.

La crisis de abastecimiento de chips de memoria, que algunos denominan “RAMmageddon”, genera además otra consecuencia: según reportes del sector, Sony podría retrasar el lanzamiento de la PlayStation 6 de 2027 a 2029, a la espera de que la escasez de componentes se estabilice.

Sony ya aumentó el precio de la PS5 dos veces en el último año. La versión estándar digital actualmente cuesta £519.99 en el Reino Unido, frente a las £429.99 anteriores, un alza que la compañía atribuyó a “presiones continuas en el panorama económico global”.