Para celebrar el día de los enamorados, el equipo de Overwatch 2 decidió lanzar Loverwatch, una “dating sim” gratuita que permite a los usuarios y usuarias tener citas con algunos de los personajes del juego.

En esta “dating sim”, realizada en colaboración con otros estudios, los jugadores pueden compartir encuentros con Genji y Mercy mientras siguen los consejos de Hanzo, quien en esta oportunidad cumple el rol de Cupido.

Al juego se puede acceder a través de un sitio web especialmente destinado para ello. Desde la compañía señalaron que solo está disponible para navegadores de escritorio, por lo que no aseguran su compatibilidad en celulares y tablets.

Blizzard describió la narración de Loverwatch como una historia de “Overwatch 2 oficial, pero no canon“. “Hay partes de la historia de Overwatch que son reales y otras partes que son hipotéticas (…); este dating sim es una de esas historias hipotéticas no canon”.

Este innovador simulador de citas estará disponible solo hasta el próximo martes 28 de febrero.

