Noticias tecnológicas de la semana: Nintendo anuncia el regreso de Virtual Boy, presentan el nuevo iPhone 17 y más

Nuevos dispositivos Apple, regresos inesperados y actualizaciones anheladas son algunas de las novedades de esta semana.

Esta semana fue movida en el mundo de la tecnología, ya que se anunciaron diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos de todo el mundo.

El regreso de una clásica consola de Nintendo, la presentación de los nuevos iPhone y el lanzamiento en Chile de los recientes productos Samsung son algunas de las novedades.

Nintendo anuncia el regreso de Virtual Boy

Este viernes, en el Nintendo Direct , la compañía de videojuegos anunció el regreso de Virtual Boy , la primera consola de “realidad virtual”.

El dispositivo llegará a Nintendo Switch Online en febrero de 2026.

El Virtual Boy será compatible con Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 e incluirá un accesorio que recrea la consola original apto para ambas consolas.

También existirá una versión de cartón a un precio más económico.

Apple presenta sus nuevos iPhone

Apple presentó los nuevos dispositivos de la familia iPhone: El 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max . Este martes, Tras meses de especulaciones,presentó los nuevos dispositivos de la familia iPhone: El

El Air es el iPhone más delgado de Apple hasta la fecha, vendrá en cuatro colores y tendrá los niveles de computación de una MacBook, mientras que el 17 destaca por su cámara y los 17 Pro/ 17 Pro Max están construidos para mayor durabilidad, tiene una batería más grande y mayor memoria.

¿Qué precios tendrán los nuevos iPhone? iPhone 17 Pro Max (desde $1.549.990), iPhone 17 Pro (desde $1.429.990), iPhone Air (desde $1.299.990) y el iPhone 17 (desde $999.990)

¿Cuándo se lanzarán? La preventa comenzó este viernes 12 de septiembre, mientras que el lanzamiento oficial en tiendas sería el viernes 19 de septiembre.

Spotify anuncia audio Lossless

Tras mucha espera —y reclamos de los usuarios y usuarias— esta semana Spotify anunció la llegada de Lossless , es decir, el audio sin pérdida .

Esta función estará disponible para los usuarios Premium en “mercados selectos”.

Los suscriptores recibirán una notificación cuando el audio sin pérdida esté disponible.

“Nos hemos tomado el tiempo de desarrollar esta función priorizando la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso , para que siempre sepas qué está pasando. Con Lossless, nuestros usuarios Premium ahora tendrán una experiencia auditiva aún mejor” , dijo Gustav Gyllenhammar , vicepresidente de Suscripciones de Spotify.

Gracias a esta función, ahora los usuarios podrán escuchar canciones en streaming en FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz , lo que entregará un “mayor detalle en casi todas las canciones disponibles en Spotify”, según aseguraron en un comunicado.

We’re rolling out our best sound quality, Lossless, to Premium users. Find out more: https://t.co/mG78GMA8R6 pic.twitter.com/P2VzcAsc71 — Spotify (@Spotify) September 10, 2025

Samsung lanza en Chile sus nuevos dispositivos