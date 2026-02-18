El resurgir de la Virtual Boy: Nintendo relanza la consola después de 31 años en una nueva versión 3D compatible con Switch

Virtual Boy está disponible en Nintendo Switch Online y ofrece siete juegos clásicos que podrás disfrutar con los nostálgicos gráficos rojos y negros en 3D.

Este martes, Nintendo anunció que su réplica de Virtual Boy ya está disponible en la tienda de Switch Online, a través de la aplicación Nintendo Classic, y que contará con siete juegos clásicos.

Hace unos días, la empresa había informado el lanzamiento de la réplica de Virtual Boy, un accesorio con tecnología 3D que se creó en 1995 y que fue uno de los artefactos pioneros de la realidad virtual.

Pese a que se pensó que sería un boom en la industria de los videojuegos por su moderna tecnología, Nintendo apenas logró vender 770.000 unidades y el producto no llegó a Europa, debido a su diseño incómodo y al precio exorbitante que tenía en esa época.

Por ello, su regreso a las tiendas sorprendió tanto a los fanáticos de Nintendo, ya que desde este 17 de febrero se puede acceder al catálogo de siete juegos disponibles en Nintendo Switch Online:

3D Tetris.

Virtual Boy Wario Land.

Galactic Pinball.

Golf.

Red Alarm.

The Mansion of Innsmouth.

Teleroboxer.

Del fracaso al éxito: Virtual Boy se agota a días de su lanzamiento en Estados Unidos

El accesorio con forma de casco vuelve con nuevas modificaciones en su diseño. Aunque mantiene la tecnología 3D en color rojo y negro, ahora cuenta con mayor definición y no provoca mareos ni migrañas como antes, problemas asociados al incómodo diseño original.

Otro aspecto que cambió fue el precio, considerablemente más bajo que el del modelo original. Además, ahora se ofrecen dos versiones: una réplica exacta de la Virtual Boy y otra fabricada en cartón, de menor costo.

Apenas se lanzó el producto, se convirtió en un éxito de ventas para la empresa japonesa, especialmente en Estados Unidos, donde se agotó a solo unos días de llegar a las tiendas.