Muse lanza “The Wow! Signal”, su décimo álbum, con colaboración de Ellie Goulding en “Hush”

Muse, ganadores del premio Grammy, lanzaron su décimo álbum de estudio, “The Wow! Signal”, un trabajo de diez canciones que recorre paisajes sonoros diversos en torno a la comunicación extraterrestre, la ansiedad tecnológica y la búsqueda humana de significado en un mundo desconectado.

El lanzamiento llegó junto a un visualizer de “Hush”, canción que cuenta con la colaboración de Ellie Goulding y describe un intento desesperado de conexión entre dos personas en medio de un escenario apocalíptico. El tema combina riffs ascendentes con pasajes minimalistas de piano sobre un ritmo de cuatro por cuatro.

Singles previos y producción de alto nivel

Antes del lanzamiento del álbum completo, la banda adelantó varios sencillos: “Nightshift Superstar”, “Hexagons”, “Cryogen” y “Be With You”, que alcanzó 3 millones de reproducciones en su primera semana y llegó al puesto número 1 en la Radio Alternativa estadounidense. El año pasado, el single “Unravelling” generó elogios de medios como Rolling Stone y Guitar World. El álbum incluye producción de Dan Lancaster (Bring Me The Horizon, Blink-182), además de aportes de Aleks Von Korff, BloodPop® y la London Metropolitan Orchestra.

El nombre del disco hace referencia a la “Wow! Signal”, una señal de radio de 72 segundos detectada en 1977 desde la constelación de Sagitario, cuyas características llevaron a especular sobre un posible origen extraterrestre.

Muse iniciará The Wow! Signal Tour el 2 de julio en el Summerfest de Milwaukee, con paradas en Estados Unidos, Canadá y un cierre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 31 de agosto, antes de continuar con 16 fechas en Reino Unido y Europa.