HBO liberó un adelanto de lo que será el último capítulo de The Last of Us, luego de encantar a los fanáticos con la nueva -y dramática- entrega de este domingo.

En el adelanto no se revela ningún detalle argumental clave, pero vemos a Ellie y Joel recorriendo las calles de una ciudad y viéndose nuevamente en peligro.

“Después de todo lo que pasamos. No puede ser en vano. No hay otra salida, terminamos lo que empezamos”, dice la joven adolescente a su compañero.

“En este último episodio, Joel y Ellie se dirigen hacia su destino final e intentarán terminar lo que empezaron. ¿Será finalmente Ellie la cura para la infección?“, escribió HBO en la publicación del tráiler.

Revisa el adelanto del último capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

El último capítulo de la primera temporada de The Last Of Us se emitirá el domingo 12 de marzo a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. Hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio de horario y el episodio sería transmitido al mismo tiempo que la ceremonia de los Premios Oscar.