Minecraft World: Abrirán primer parque temático del videojuego en Reino Unido

Merlin Entertainments y Mojang Studios confirmaron la apertura de “Minecraft World” en Chessington World of Adventures, en el Gran Londres. El proyecto incluirá una montaña rusa inspirada en el juego, zonas interactivas, tiendas temáticas y experiencias pensadas para fans de todas las edades.

Minecraft dará un nuevo salto fuera de las pantallas en 2027. Merlin Entertainments y Mojang Studios anunciaron la creación de Minecraft World, un parque temático inspirado en el popular videojuego, que abrirá sus puertas en Chessington World of Adventures, uno de los principales complejos de entretención del Reino Unido, ubicado en el Gran Londres.

La iniciativa contempla una inversión de 50 millones de libras y será presentada como la primera zona de parque temático totalmente inmersiva basada en Minecraft. Entre sus principales atractivos ya confirmados aparece la primera montaña rusa inspirada en el juego, además de aventuras interactivas, áreas de juego construidas al estilo del universo cúbico, gastronomía temática y una gran tienda dedicada a la franquicia.

El anuncio refuerza la expansión de Minecraft como marca de entretenimiento más allá del videojuego. Con millones de jugadores en todo el mundo y una presencia creciente en cine, productos licenciados y experiencias presenciales, la franquicia ahora sumará una apuesta física de gran escala en Europa.

Desde Merlin Entertainments señalaron que se trata de uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años y remarcaron que el trabajo conjunto con Mojang busca asegurar una experiencia auténtica para la comunidad del juego. En esa línea, la compañía ha promocionado el futuro parque como un espacio donde familias y amigos podrán “jugar, explorar y crear juntos” en un entorno inspirado en biomas, criaturas y objetos emblemáticos de Minecraft.

Por ahora, no se ha informado una fecha exacta de apertura dentro de 2027, pero Chessington ya habilitó registros para recibir novedades sobre el proyecto. Con esta apuesta, el complejo británico busca sumar una nueva gran atracción a su oferta y convertir a Minecraft en una experiencia real para sus fanáticos.