Este martes, el presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció que la compañía llegó a un acuerdo para llevar los juegos de Xbox a Nintendo durante los próximos 10 años.

“Esto es parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores y jugadoras en más plataformas“, escribió Smith en sus redes sociales.

El directivo, si bien no señaló desde cuándo comenzará a funcionar este acuerdo, detalló que los títulos llegarán al mismo tiempo a las consolas de ambas compañías “con todas las características y contenido”.

“No comprometemos a brindar acceso equitativo de largo plazo a Call of Duty para otras plataformas de juego, brindando más opciones a más jugadores y más competencia al mercado de los videojuegos“, agregó.

Smith no mencionó que sucederá con Sony, a quien se le habría ofrecido un compromiso similar de 10 años con los nuevos juegos de Call of Duty. Hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado un eventual acuerdo.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023