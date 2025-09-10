Metro de Santiago lanza nueva tarjeta Bip! de “Genshin Impact”: ¿Dónde obtenerla?

En 2023, el primer lanzamiento de tarjetas del popular videojuego causo furor, generándose largas filas de fanáticos. Revisa los detalles.

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de los videojuegos, ya que Metro de Santiago anunció el lanzamiento de una nueva tarjeta Bip! edición Genshin Impact.

Esta no es la primera vez que venden una tarjeta del popular videojuego. En septiembre de 2023, se registraron largas filas de personas queriendo obtener el preciado elemento.

Además de la Bip!, también se decoró un vagón del metro con la temática, según se puede apreciar en un video compartido por la empresa de transporte en redes sociales.

¿Dónde se puede comprar la tarjeta Bip! de Genshin Impact?

La nueva tarjeta Bip! de Genshin impact ya puede ser obtenida en la Línea 1 (Los Leones, Manuel Montt y Tobalaba) y la Línea 4 (Tobalaba) del Metro de Santiago.

¿Qué es Genshin Impact?

Genshin Impact es un videojuego de rol de acción de mundo abierto , desarrollado por la compañía china miHoYo , que desde su lanzamiento en 2020 se ha convertido en un fenómeno global.

Gratuito y disponible en múltiples plataformas, combina exploración, narrativa fantástica y combates con un sistema de personajes coleccionables, lo que lo ha posicionado como uno de los títulos más populares del género.