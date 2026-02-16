Malas noticias para los fans de Jujutsu Kaisen: MAPPA se tomará una pausa y retrasará la emisión del octavo capítulo

En lugar de estrenar un nuevo episodio, el estudio de animación transmitirá un capítulo en el que se resumen los eventos más importantes de la temporada en Japón.

Luego de estrenar el capítulo 7 de la tercera temporada el pasado 12 de febrero, el estudio de animación informó que se tomará una pausa y pospondrá por una semana la emisión del tan esperado octavo episodio.

Episodio que genera altas expectativas entre los fanáticos, ya que se integrará al arco de los Culling Game a Hiromi Higuruma, un abogado con energía maldita que será esencial para el desarrollo de la serie y los acontecimientos más importantes que se aproximan.

La alta expectativa por el capítulo 8 de Jujutsu Kaisen

El octavo capítulo no solo tiene emocionados a los seguidores del anime shōnen. El director de animación, Hiromi Niwa, señaló a través de X que se “muere de ganas porque la gente vea el episodio 55 lo más pronto posible”.

Incluso, Niwa invitó a quienes aún no han visto el anime a comenzar directamente desde ese episodio: “Diablos, incluso si nunca has visto Jujutsu Kaisen antes, eres totalmente bienvenido, así que me encantaría que te sumaras directamente desde el episodio 55”.

Agregó que, con el episodio recopilatorio de esta semana, la nueva audiencia podrá “ponerse al día” con un resumen de los eventos más importantes que han ocurrido hasta ahora en la tercera temporada.

¿Cuándo se estrenará?

MAPPA informó que la pausa será solo por una semana, por lo que el capítulo se estrenará el jueves 26 de febrero.

En lugar de un nuevo episodio, el estudio explicó que se transmitirá un capítulo especial recopilatorio en Japón el 19 de febrero.