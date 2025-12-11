Los mapuches arribarán a “Age of Empires II” en 2026: ¿Cuándo estará disponible?

Además de la Mapuche, también estará la civilización Muisca y Tupi, siendo las campañas lideradas por guerreros famosos, tales como Lautaro, Pacanchique y Arariboia.

Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Age of Empires II, ya que esta semana finalmente se anunció una esperada incorporación: El arribo de los mapuches como una civilización totalmente jugable.

“Este emocionante nuevo capítulo se adentra en la Sudamérica medieval, donde la historia y el folclore se combinan para presentar una narrativa épica, un conflicto dramático y nuestra nueva exploración del mundo antiguo”, señalaron en un comunicado.

La expansión, llamada The Last Chieftains, incluye tres nuevas civilizaciones de Sudamérica. Además de la Mapuche, estará la Muisca (Colombia) y Tupi (Brasil), siendo las campañas lideradas por guerreros famosos, tales como Lautaro, Pacanchique y Arariboia.

“Ya seas un historiador apasionado, un admirador de las historias cautivadoras, un fanático de toda la vida de la franquicia Age of Empires o todo lo anterior, The Last Chieftains promete incontables horas de emoción en la campaña“, agregaron.

¿Cuándo será lanzada la nueva expansión que incluye a los mapuches como civilización?

La nueva expansión Age of Empires II: Definitive Edition: The Last Chieftains (Los Últimos Caciques) será lanzada en febrero de 2026, aunque se podrá reservar en enero.