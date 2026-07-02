‘Los Diarios de la Boticaria’ revela el tráiler de su primera película: Revisa aquí la fecha de estreno

Maomao y Jinshi regresarán este año protagonizando la primera película del anime “Los diarios de la boticaria”, cuyo tráiler oficial ya está disponible en redes sociales.

Según confirmó el estudio de animación TOHO Animation, el filme contará con una historia original de la autora Natsu Hyūga, repleta de misterios y nuevas aventuras fuera del palacio imperial.

Durante este año también se estrenará la tercera temporada del anime, que estará dividida en dos partes: la primera estará disponible en octubre de 2026 con alrededor de 24 capítulos y la segunda entrega se transmitirá en abril de 2027.

Puedes ver la primera y segunda temporada de la historia de Maomao en el palacio imperial de Li en las plataformas de Crunchyroll, HBO y Netflix.

¿Cuándo se estrenará la película?

“La película Los diarios de la boticaria: El secreto de la emperatriz fallecida” se estrenará en cines a fines de año en Japón, el 11 de diciembre de 2026.

La historia gira en torno a un viaje en el que se embarcarán Jinshi y Maomao hacia una ciudad flotante rodeada de agua. El propósito de este es regresar los restos de una concubina a su ciudad natal. Sin embargo, la travesía estará llena de misterios relacionados con los secretos y bienes ocultos de una antigua emperatriz que complicará el viaje de los dos.

Revisa el tráiler de la entrega