LG presenta su nuevo robot doméstico con IA en la CES 2026: Dobla ropa y puede cocinar

Desde la compañía tecnológica señalaron que el robot LG CLOiD fue desarrollado para ayudar a reducir el tiempo y el esfuerzo físico asociados a las labores cotidianas.

En el marco del CES (Consumer Electronics Show), LG presentó su nuevo robot doméstico con inteligencia artificial LG CLOiD, desarrollado para realizar y coordinar tareas del hogar mediante electrodomésticos conectados.

De acuerdo con la compañía, el robot busca reducir el tiempo y el esfuerzo físico asociados a las labores cotidianas, integrándose a hogares inteligentes a través del Centro de Hogar con IA Autónomo LG Q9 y el ecosistema ThinQ.

LG asegura que LG CLOiD es capaz de comprender los hábitos y el estilo de vida de los usuarios, lo que le permitiría ejecutar tareas como preparar el desayuno, iniciando procesos en distintos electrodomésticos de manera coordinada.

Entre las funciones que describe la empresa, el robot puede encargarse de ciclos de lavado cuando la casa queda vacía, para luego doblar y ordenar la ropa, así como también “colocar un croissant en el horno para preparar el desayuno”.

¿Cómo funciona el robot de LG?

Para cumplir sus distintas labores, LG CLOiD cuenta con una estructura compuesta por una unidad principal, un torso ajustable con dos brazos articulados y una base con ruedas que le permite desplazarse de forma autónoma por los espacios del hogar.

El torso puede inclinarse para modificar su altura, lo que, según LG, le permitiría recoger objetos desde el suelo o desde superficies elevadas sin ayuda humana. Cada brazo dispone de siete grados de libertad y manos con cinco dedos accionados de manera independiente, una configuración que le permitiría manipular distintos objetos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LG USA (@lgusa)



La base móvil del robot tiene tecnología de conducción autónoma con un diseño de bajo centro de gravedad pensado para mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de vuelcos, mientras que su cabeza funciona como un centro móvil de inteligencia artificial para el hogar, integrando un chipset, pantalla, altavoces, cámaras y sensores.

En el núcleo de LG CLOiD se encuentra la tecnología de IA física de la compañía, que combina modelos de lenguaje visual y sistemas de visión, lenguaje y acción para transformar datos visuales y verbales en acciones físicas, los que han sido entrenados con decenas de miles de horas de datos de tareas domésticas.

“LG CLOiD está diseñado para interactuar y comprender de forma natural a las personas a las que sirve, ofreciendo un nivel optimizado de ayuda doméstica (…). Seguiremos esforzándonos incansablemente para lograr nuestra visión de Hogar Cero Mano de Obra, eliminando las tareas domésticas para que los clientes puedan dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan”, afirmó Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company.