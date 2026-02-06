KPop Demon Hunters: Jinu llega a Fortnite junto a nuevas skins de las cazadoras de demonios

Fortnite sumó a otro personaje de la aclamada película KPop Demon Hunters, luego del éxito de las skins de Rumi, Mira y Zoey.

Epic Games sigue incorporando nuevos aspectos de pago a su gallina de huevos de oro, Fortnite. Como parte de su próxima actualización, sumará nuevos personajes del éxito de taquilla de Netflix K-Pop: Demon Hunters. La gran novedad será esta vez la estrella de los Saja Boys, Jinu, quien se sumará a las cazadoras de demonios en el campo de batalla.

La película animada ganó una gran popularidad después de su estreno, al punto de que una de sus canciones obtuvo el primer Grammy para el K-pop. Fortnite ya incorporó en octubre del año pasado las skins de las tres protagonistas.

Tras las peticiones de los fanáticos para sumar a los villanos de la película, Epic Games no quiso decepcionar y anunció a través de sus redes sociales que Jinu llegará durante este febrero.

Esta es ahora una cuenta de fans de Jinu. 6.2.26 pic.twitter.com/uhnUnVCwmQ — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) February 4, 2026



¿Cuándo estára disponible Jinu?

Jinu estará disponible el viernes 6 de febrero, junto a nuevos atuendos de las guerreras K-pop inspirados en los que lucen en la película durante su sencillo “Golden”.

El personaje podrá utilizarse tanto en su versión “humana” como “demoníaca”.

Además, el juego sumará la canción “How It’s Done” de HUNTR/X y nuevos gestos de las Guerreras K-pop, como la reacción en la que comen palomitas al conocer por primera vez a los Saja Boys.