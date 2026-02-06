Bits fornite

CNN Bits

KPop Demon Hunters: Jinu llega a Fortnite junto a nuevas skins de las cazadoras de demonios

Por Constanza Zambrano

06.02.2026 / 14:41

{alt}

Fortnite sumó a otro personaje de la aclamada película KPop Demon Hunters, luego del éxito de las skins de Rumi, Mira y Zoey.

Epic Games sigue incorporando nuevos aspectos de pago a su gallina de huevos de oro, Fortnite. Como parte de su próxima actualización, sumará nuevos personajes del éxito de taquilla de Netflix K-Pop: Demon Hunters. La gran novedad será esta vez la estrella de los Saja Boys, Jinu, quien se sumará a las cazadoras de demonios en el campo de batalla.

La película animada ganó una gran popularidad después de su estreno, al punto de que una de sus canciones obtuvo el primer Grammy para el K-pop. Fortnite ya incorporó en octubre del año pasado las skins de las tres protagonistas.

Tras las peticiones de los fanáticos para sumar a los villanos de la película, Epic Games no quiso decepcionar y anunció a través de sus redes sociales que Jinu llegará durante este febrero.


¿Cuándo estára disponible Jinu?

Jinu estará disponible el viernes 6 de febrero, junto a nuevos atuendos de las guerreras K-pop inspirados en los que lucen en la película durante su sencillo “Golden”.

El personaje podrá utilizarse tanto en su versión “humana” como “demoníaca”.

Además, el juego sumará la canción “How It’s Done” de HUNTR/X y nuevos gestos de las Guerreras K-pop, como la reacción en la que comen palomitas al conocer por primera vez a los Saja Boys.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Bits Review de los Huawei FreeClip 2: Analizamos el rendimiento de la nueva apuesta open ear de Huawei
KPop Demon Hunters: Jinu llega a Fortnite junto a nuevas skins de las cazadoras de demonios
Harry Potter es furor en China: Draco Malfoy se volvió ícono de fortuna en el Año del Caballo
Donald Trump genera indignación tras compartir video racista que muestra a los Obama como simios
Triplicación de precio y crítica escasez: Los factores que explican la crisis de memorias RAM
Blumel a dos años de la muerte de Sebastián Piñera: Valora "giro" de José Antonio Kast por sus antiguas críticas al exPresidente