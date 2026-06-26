Jeff Bezos lanza Prometheus, su apuesta de inteligencia artificial para construir objetos físicos complejos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, presentó Prometheus, un nuevo proyecto de inteligencia artificial enfocado en lo que la industria denomina “ingeniería de inteligencia artificial”. A diferencia de plataformas como ChatGPT, la iniciativa no busca responder preguntas ni actuar como asistente conversacional, sino aplicar la IA a la economía física, desarrollando un sistema capaz de diseñar productos de alta complejidad. El proyecto recaudó más de 12 mil millones de dólares en menos de tres meses, alcanzando una valorización de 41 mil millones de dólares.

Otras noticias tecnológicas de la semana

En el segmento de dispositivos vestibles, Huawei se coronó como la principal vendedora de wearables a nivel mundial durante el primer trimestre de 2026, según un estudio de IDC, superando a Apple y Xiaomi en ventas totales de relojes y pulseras inteligentes. En esa misma categoría, Meta lanzó una nueva línea de lentes inteligentes a un precio cercano a los 300 dólares, equipados con cámaras, asistente de inteligencia artificial y funciones de traducción en tiempo real.

En la industria de los videojuegos, Grand Theft Auto 6 anunció que llegará a tiendas en noviembre con un precio base de 80 dólares y una edición especial de 100 dólares, superando el techo histórico de 60 dólares para juegos de gran presupuesto.

Finalmente, Sonic The Hedgehog, la mascota creada por Sega en 1991, cumplió 35 años, consolidando su legado con tres películas estrenadas en cines.