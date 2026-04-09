Japón tiene su “opening” para el Mundial 2026: Ado lanza “Kira” junto a Adidas

La artista japonesa interpretará el tema oficial del uniforme de la selección para la cita mundialista. La canción, compuesta por Tatsuya Kitani, se estrena el 22 de abril y ya tiene un adelanto.

La selección de Japón comenzó a instalar su narrativa rumbo al Mundial 2026 con una propuesta que mezcla fútbol, música y estética pop.

La cantante Ado será la encargada de dar vida a “Kira”, la canción oficial del uniforme del equipo, en una apuesta que funciona como el “opening” de su campaña.

El tema, producido en colaboración con Adidas, fue escrito, compuesto y arreglado por Tatsuya Kitani, uno de los nombres más reconocidos del panorama musical japonés actual.

Como parte del lanzamiento, ya se liberó un adelanto del track en un video promocional, donde se puede escuchar un fragmento de la canción que acompañará la indumentaria de la selección en el torneo.

Quién es Ado, la voz detrás del “opening” de Japón

Ado es una cantante japonesa de 22 años que saltó al estrellato con Usseewa, su debut en 2020, tema que encabezó rankings en Japón.

Parte importante de su identidad pública está en su anonimato. Ado ha construido su carrera sin mostrar habitualmente su rostro, con una propuesta visual basada en ilustraciones, siluetas y animación, una decisión muy ligada a la cultura utaite y al mundo Vocaloid, del que surgió antes de dar el salto masivo.

En sus conciertos, Ado sí se presenta en vivo, pero suele hacerlo en sombras, a contraluz o detrás de pantallas, mientras el protagonismo lo toman las animaciones, ilustraciones y visuales.