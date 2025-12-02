Aseguran que Half-Life 3 podría anunciarse en The Game Awards: ¿Acaba la espera de casi dos décadas?

Un nuevo insider afirmó que Valve presentaría Half-Life 3 en The Game Awards del 11 de diciembre, aunque no existen confirmaciones oficiales y la filtración genera cautela entre los jugadores.

Half-Life 3 volvió a instalarse en el centro de los rumores después de que un nuevo insider afirmara que el esperado título podría ser uno de los anuncios sorpresa en la próxima edición de The Game Awards, programada para el 11 de diciembre.

La información proviene del usuario de Reddit Source2leakaiml, quien aseguró que Valve aprovecharía la ceremonia para revelar la continuación de la historia de Gordon Freeman. El filtrador, cuya identidad y trayectoria no han sido verificadas, sostuvo además que el juego contaría con avances técnicos vinculados al uso de machine learning para procesar físicas complejas.

Lee también: “Valve dispara su rentabilidad y cada empleado genera 50 millones de dólares en plena expansión de Steam“

Según su versión, el estudio habría esperado la madurez de esta tecnología para incorporar simulaciones avanzadas de fluidos, destrucción estructural y físicas de vehículos, capaces de ejecutarse en tarjetas gráficas de gama media. Esto, presuntamente, permitiría niveles de interactividad muy superiores a los vistos en entregas anteriores.

Pese a lo llamativo de los detalles, la comunidad mantiene cautela. Se trata de la primera filtración atribuida a esta fuente, y Half-Life 3 no cuenta con anuncio oficial. El propio insider señaló que habría trabajado con una compañía asociada a Valve, aunque no ofreció pruebas públicas de ello.

La franquicia mantiene un lugar especial entre los jugadores desde el lanzamiento de Half-Life 2: Episode 2 en 2007, que dejó la historia inconclusa. Desde entonces, la posibilidad de un cierre para la saga ha generado expectativas durante más de dos décadas.

Valve no se ha pronunciado sobre los rumores. El 11 de diciembre podría despejar dudas o sumar un capítulo más a la larga lista de anticipaciones no cumplidas en torno a Half-Life 3.