Valve dispara su rentabilidad y cada empleado genera 50 millones de dólares en plena expansión de Steam

Un nuevo análisis estimó que la compañía detrás de Steam, Dota 2 y Counter-Strike 2 alcanza beneficios superiores a los 4.000 millones de dólares en 2025. La firma vive un ciclo de expansión de hardware mientras persiste la incógnita sobre Half-Life 3.

Valve atraviesa uno de los periodos más rentables de su historia. Una estimación de la firma Alinea Analytics calculó que la compañía generó más de 16.000 millones de dólares en ingresos durante 2025 a través de Steam, plataforma que mantiene un dominio casi absoluto del mercado del PC.

Según el análisis, la participación directa de Valve en las ventas, junto a las ganancias propias de títulos como Counter-Strike 2 y Dota 2, elevó sus beneficios a más de 4.000 millones de dólares en lo que va del año. La cifra casi cuadruplica sus resultados de 2015.

El dato más llamativo aparece al observar la estructura interna de la empresa. Con una plantilla de solo 336 trabajadores, cada empleado representa cerca de 50 millones de dólares en beneficios, una proporción inédita incluso frente a gigantes tecnológicos con mayores dotaciones.

El crecimiento llega mientras Valve proyecta ampliar su ecosistema con nuevos dispositivos, como las próximas versiones de Steam Machine y Steam Frame, que se suman al impulso de Steam Deck. La compañía apuesta por consolidar su presencia en hardware tras años de liderazgo en distribución digital.

En paralelo, persiste la expectativa mundial sobre Half-Life 3. El título permanece en el terreno de los rumores, sin confirmaciones oficiales, aunque el renovado dinamismo interno de la empresa alimenta las especulaciones.