GTA VI sorprende con su trailer de lanzamiento: Nuevo vistazo al pasado de Jason, misiones y más

Durante la mañana de este jueves, Rockstar Games estrenó el cuarto trailer del esperado Grand Theft Auto VI, con novedades, narración y un vistazo más detallado a la Vice City del universo HD.

El metraje de poco más de un minuto a medio muestra a los personajes en distintos contextos de la historia del juego, como en peleas, tiroteos, persecuciones e incluso la intimidad de pareja entre los protagonistas.

La compañía sigue en pie con su propuesta final de lanzar el juego el 19 de noviembre, pese a las filtraciones que han afectado al producto las últimas semanas en redes sociales.

Este trailer llega días después de la difusión de los rumores que rodean el estreno del juego en PC para el primer cuatrimestre de 2026, algo que Rockstar no ha salido al paso para desmentir o confirmar.