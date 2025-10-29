Expectación por GTA 6: Teorías, filtraciones y la fecha que los fans marcan en el calendario

A siete meses del lanzamiento del nuevo Grand Theft Auto, la comunidad mantiene viva la especulación sobre un posible nuevo tráiler, la apertura de preventas y detalles del mapa filtrado de Vice City.

El lanzamiento de GTA 6 se acerca y, a siete meses de su estreno, la comunidad gamer continúa alimentando la expectación en torno a nuevas pistas, posibles fechas y filtraciones relacionadas con el esperado título de Rockstar Games.

Según un reciente resumen mensual publicado por un creador de contenido especializado en la saga, TGG, los temas más comentados durante octubre giraron en torno a un eventual tercer tráiler, la apertura de preventas y una actualización en la página oficial del juego para PlayStation 5, que ahora incluye una sección de reseñas y calificaciones.

El cambio en el sitio web de GTA 6 encendió las alarmas entre los seguidores, ya que este tipo de actualizaciones suelen anticipar la apertura de reservas o la publicación de nuevo material promocional. Sin embargo, el propio creador del video recordó que Rockstar ha realizado modificaciones similares en el pasado que no se tradujeron en anuncios inmediatos.

La teoría más comentada en redes sociales apunta al 8 de noviembre como posible fecha para el nuevo tráiler. El argumento se basa en que el reloj del personaje Jason en el segundo avance mostraba la hora “11:08”. Coincidentemente, ese mismo día, en 2023, la compañía reveló el primer tráiler oficial del juego. Pese a ello, analistas y fans coinciden en que la fecha podría no ser significativa, ya que Rockstar históricamente realiza sus anuncios los martes o viernes, no en sábado.

Otro tema que captó la atención fue la actualización del proyecto colaborativo de mapeo de Vice City, impulsado por la comunidad. Un nuevo sitio web —creado por el usuario xLaysFPS— permite explorar una versión interactiva del mapa, comparando cada locación del juego con sus equivalentes reales en Miami. Los fans pueden identificar hoteles, playas y avenidas que aparecen en los tráilers y ver sus contrapartes en la ciudad estadounidense.

En paralelo, el usuario Detective Seeds, conocido por filtrar información sobre PlayStation, aseguró que las pruebas de prensa y creadores de contenido podrían realizarse en ubicaciones privadas bajo control directo de Rockstar, para evitar filtraciones. La medida, de confirmarse, respondería al alto riesgo de que se divulguen imágenes o detalles del argumento antes del lanzamiento.

Finalmente, el video destacó el anuncio de un nuevo juego de mundo abierto ambientado en Nueva York, desarrollado por el estudio Liquid Swords, fundado por uno de los creadores de la saga Just Cause. El proyecto, todavía en etapas tempranas, busca posicionarse como un eventual competidor de GTA dentro del género de crimen urbano.

Con la publicación del segundo tráiler hace seis meses y el lanzamiento previsto para mediados de 2026, la expectación en torno a GTA 6 sigue creciendo. Mientras tanto, la comunidad continúa analizando cada detalle en busca de señales del próximo gran anuncio de Rockstar Games.