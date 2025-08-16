CEO de Take-Two asegura que GTA 6 no tendrá más retrasos y llegará en 2026

Strauss Zelnick, director ejecutivo de la compañía, afirmó que su “nivel de convicción es muy alto” respecto al estreno del esperado videojuego el 26 de mayo de 2026. También adelantó que Rockstar trabaja en nuevos proyectos.

El esperado Grand Theft Auto VI mantiene su fecha de lanzamiento para el 26 de mayo de 2026. Así lo aseguró el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, quien descartó un nuevo retraso en el desarrollo del videojuego más anticipado de la década.

“Mi nivel de convicción es muy, muy alto, obviamente”, declaró en entrevista con CNBC. El ejecutivo añadió que Rockstar Games trabaja además en otros proyectos, que según filtraciones incluirían un remake de Grand Theft Auto IV y una versión para nueva generación de Red Dead Redemption 2, incluso contemplando a Nintendo Switch 2.

Expectativas y cautela

Aunque el título está llamado a marcar un antes y un después en la industria, Zelnick recalcó que en la compañía prefieren mantener los pies en la tierra. “Estamos ojo avizor, no damos nada por hecho y no cantamos victoria antes de que ocurra. Debemos lanzar algo genial para los consumidores, y luego los clientes opinarán sobre cómo de bueno es”.

Aun así, el directivo insistió en su confianza: “No puedo ser más optimista de lo que soy… el juego será increíble”.

Plataformas de lanzamiento

GTA VI estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. La versión para PC aún no ha sido anunciada, en línea con la estrategia habitual de Rockstar de lanzar primero en consolas.