GTA VI ya tiene precios de preventa: Edición Ultimate podría superar los 100 dólares en Chile con impuestos

Grand Theft Auto VI ya tiene precios para su preventa. La nueva entrega de la saga de Rockstar Games abrirá sus reservas este 25 de junio, antes de su lanzamiento programado para el 19 de noviembre de 2026.

Según la información reportada por Reuters, la edición estándar del juego tendrá un valor de US$79,99, mientras que la Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition costará US$99,99 antes de impuestos.

Cuánto costaría GTA VI con IVA en Chile

En el caso de Chile, el precio final puede variar dependiendo de la tienda, la plataforma y la forma en que se aplique el cobro de impuestos.

Sin embargo, si se considera el IVA chileno de 19%, la edición estándar quedaría en torno a los US$95,19.

La Ultimate Edition, en tanto, superaría la barrera de los 100 dólares y alcanzaría un valor estimado de US$118,99 con IVA incluido.

Qué incluye la edición Ultimate

La Ultimate Edition incluirá contenido adicional dentro del juego, como vehículos, armas, vestuario y otros elementos vinculados a la historia de Jason y Lucia, los protagonistas de esta entrega.

Además, quienes compren el juego antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, una colección de artículos inspirados en el pasado neón de Vice City.

En el caso de las reservas digitales realizadas a través de PlayStation Store, Sony informó que los jugadores también recibirán un mes gratis de GTA+, sujeto a disponibilidad y condiciones de la plataforma.

PlayStation asegura que GTA VI aprovechará funciones de PS5

Junto con el inicio de la preventa, Sony Interactive Entertainment afirmó que trabaja junto a Rockstar Games para que GTA VI aproveche funciones de PS5 y PS5 Pro.

La compañía destacó características como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del control DualSense, además del audio 3D Tempest y mejoras asociadas a la experiencia en sus consolas.

Según PlayStation, estas funciones buscarán reforzar la inmersión en Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde se ambientará el juego y que incluye el regreso de Vice City.

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Cuándo sale GTA VI

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a consolas de actual generación.

En PlayStation, el título estará disponible para PS5 y PS5 Pro, pero no para PS4.

El juego marcará el regreso de la saga principal de Grand Theft Auto más de una década después de GTA V, con una historia protagonizada por Jason y Lucia en una nueva versión de Vice City.