“Que se retrase para siempre”: Desarrollador independiente arremete contra GTA 6 por su “daño irreparable” en la industria

Hablando de opiniones impopulares.

Brandon Sheffield, director de juegos como Hyper Gunsports y Oh Deer!, volvió a encender el debate sobre el impacto de Grand Theft Auto VI en la industria de los videojuegos.

Fue por medio de una serie de publicaciones en la red social Bluesky que el desarrollador independiente criticó duramente a Rockstar y defendió el retraso del esperado título.

“Creo que el retraso de GTA es bueno para casi todos los que hacen juegos”, escribió Sheffield.

“Nadie tiene que competir con ellos por la atención del público en 2025. La gente actúa como si el dinero que fluye ‘hacia la industria’ afectara a otros, pero no lo hace. Este retraso solo afecta a los fans de GTA, que pueden esperar, y a los inversores de Take-Two, que no me importan”.

En otro mensaje, el director cuestionó la narrativa de que GTA VI será un impulso necesario para el sector.

“Es muy extraño cómo la gente habla como si GTA 6 fuera a ser el empujón que la industria necesita. ¿Cómo beneficia su lanzamiento a alguna empresa que no sea Rockstar? La teoría del goteo no funciona. No me importa si ‘la industria’ gana 6.000 millones de dólares, me importa si se vende una mayor variedad de juegos”.

Sheffield fue más allá y comparó el impacto potencial de GTA VI con el de Fortnite.

“GTA 6 hará lo contrario de ayudar a la industria. Se convertirá en otro juego eterno como Fortnite que desviará la atención de nuevos lanzamientos y se convertirá en uno de los pocos títulos que juega el público general, excluyendo todo lo demás. Por mí, que se retrase para siempre”.

GTA VI tiene previsto su lanzamiento el 26 de mayo de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Su segundo tráiler rompió récords de visualización y generó gran expectación a un año de su estreno.

I think the GTA delay is good for almost everybody making games. Nobody has to compete with them for mindshare in 2025. Folks act like money flowing into “the industry” affects others, but it doesn’t. This delay only affects GTA fans, who can wait, and take-two investors, who I don’t care about.

[image or embed]

— Brandon Sheffield (@brandon.insertcredit.com) 6 de mayo de 2025, 13:59