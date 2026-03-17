¿Gráficos hiperrealistas o uso de IA desmedido? Herramienta DLSS 5 de Nvidia para juegos abre intenso debate en redes sociales

La presentación de DLSS 5 abrió debate entre quienes ven en la herramienta un salto visual para los videojuegos y quienes advierten un uso excesivo de inteligencia artificial que podría afectar su identidad artística. Pese a las críticas, la tecnología ya suma respaldo de grandes compañías y apunta a llegar a sagas como Resident Evil Requiem y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

La nueva versión de la tecnología gráfica de Nvidia no solo promete videojuegos más realistas: también abrió un debate sobre cuánto espacio debería ocupar la inteligencia artificial en el apartado visual de la industria.

La presentación de DLSS 5, realizada en la edición 2026 de la GPU Technology Conference (GTC), generó reacciones divididas entre quienes celebran un salto técnico y quienes temen que este tipo de herramientas termine alterando la propuesta artística original de los juegos.

El evento anual de Nvidia reúne a ingenieros, desarrolladores y expertos del sector para exhibir los avances más recientes de la compañía en inteligencia artificial, sistemas computacionales y plataformas de software. En ese contexto, la firma presentó la quinta versión de su tecnología de Supermuestreo de Aprendizaje Profundo (DLSS, por sus siglas en inglés).

Según explicó la empresa, DLSS 5 mejora el renderizado de videojuegos con apoyo de IA e incorpora un modelo neuronal capaz de añadir en tiempo real efectos de iluminación y materiales fotorrealistas, con la meta de elevar la calidad visual en pantalla.

Nvidia sostiene que los resultados que permite esta herramienta podrían acercarse a los efectos visuales del cine.

Debate en redes

El anuncio encendió una discusión en redes sociales entre quienes valoran el avance tecnológico y quienes consideran que este sistema podría poner en riesgo el diseño artístico de los videojuegos.

Parte de la controversia radica en que esta nueva versión no se limita a reconstruir la resolución de una imagen original. En cambio, el modelo de IA entrenado analiza vectores de movimiento y suma en tiempo real iluminación fotorrealista y materiales complejos, como piel o pelo, elementos que no necesariamente fueron definidos desde un inicio dentro del motor gráfico del juego.

A raíz de la ola de comentarios negativos en el video de presentación de DLSS 5 en YouTube, el canal de Nvidia GeForce fijó un mensaje en el que aseguró: “Es importante destacar que, gracias a este avance tecnológico, los desarrolladores de videojuegos tienen un control artístico completo y detallado sobre los efectos de DLSS 5 para garantizar que mantengan la estética única de su juego”.

DLSS 5 aplicado

Más allá de la controversia, Nvidia afirmó que DLSS 5 ya cuenta con el respaldo de importantes actores de la industria, entre ellos editoras y estudios como Bethesda, Capcom, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

Entre los títulos que se espera incorporen esta tecnología aparecen Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem, Starfield y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros.