Google presenta Fitbit Edge, su nuevo monitor de actividad física con GPS integrado

Este lunes, Google anunció el lanzamiento de Fitbit Edge, un nuevo monitor de actividad física que combina herramientas de seguimiento deportivo, funciones de salud y un diseño ultradelgado.

El dispositivo busca ofrecer una alternativa intermedia entre los relojes inteligentes y las pulseras deportivas más sencillas. Su llegada a las tiendas está prevista para el próximo 27 de octubre.

Entre sus principales características, el dispositivo incorpora una pantalla OLED híbrida, GPS integrado y una batería con autonomía de hasta siete días por carga.

Fitbit Edge: características y funciones deportivas

El nuevo wearable de Google permite registrar más de 50 modalidades de ejercicio , entre ellas running, Pilates y entrenamientos de alta intensidad.

, entre ellas running, Pilates y entrenamientos de alta intensidad. También incorpora herramientas para consultar métricas durante la actividad física, establecer objetivos de ritmo y revisar zonas de frecuencia cardíaca.

durante la actividad física, establecer objetivos de ritmo y revisar zonas de frecuencia cardíaca. Una de sus novedades es el reconocimiento automático de hasta 100 tipos de entrenamientos y actividades cotidianas. El sistema puede identificar determinados ejercicios incluso cuando el usuario olvida iniciar el registro manualmente.

cotidianas. El sistema puede identificar determinados ejercicios incluso cuando el usuario olvida iniciar el registro manualmente. Cuenta con GPS integrado , que permite registrar recorridos sin depender de un celular, y un altímetro para medir cambios de elevación durante el ejercicio. Según Google, las mejoras implementadas permiten aumentar hasta en un 40% la precisión del seguimiento de ubicación frente a generaciones anteriores.

, que permite registrar recorridos sin depender de un celular, y un para medir cambios de elevación durante el ejercicio. Según Google, las mejoras implementadas permiten aumentar hasta en un 40% la precisión del seguimiento de ubicación frente a generaciones anteriores. En cuanto a su diseño, tiene un grosor de 11,5 milímetros y una estructura fabricada con aluminio reciclado.

y una estructura fabricada con aluminio reciclado. Su pantalla ofrece un 46% más de superficie de visualización que la de los monitores anteriores de la marca, de acuerdo con la compañía.

El equipo también es resistente al agua hasta 50 metros e incorpora una arquitectura interna modular y una batería reemplazable.

Las funciones de salud del nuevo Fitbit

En materia de bienestar, Fitbit Edge integra sensores para monitorear la frecuencia cardíaca de forma continua, analizar el sueño y registrar variaciones nocturnas de la temperatura de la piel. También incluye una aplicación de electrocardiograma (ECG) que permite realizar evaluaciones del ritmo cardíaco.

Otra de sus funciones es Health Guardian, que identifica tendencias relacionadas con indicadores como la presión arterial y la resistencia a la insulina, además de emitir alertas por frecuencias cardíacas inusualmente altas o bajas.

Google señala que, mediante la suscripción a Health Premium, su entrenador de salud personalizado puede utilizar estos datos para ofrecer recomendaciones sobre hábitos cotidianos, recuperación y planificación del entrenamiento.

La interfaz también permite consultar información sobre el ciclo menstrual, las métricas del sueño y la actividad diaria, además de acceder a herramientas como Google Maps, controles multimedia y notificaciones de llamadas y mensajes.