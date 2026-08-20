Google ofrece un año gratis de Gemini a estudiantes en Chile: Requisitos y cómo activar el beneficio

Google habilitó una nueva promoción para estudiantes universitarios en Chile que permite acceder durante 12 meses y sin costo al plan Google AI Plus, una de sus suscripciones pagadas de inteligencia artificial.

La oferta aparece actualmente en la plataforma Google One para cuentas elegibles y reduce a $0 mensuales durante un año el precio de Google AI Plus, cuyo valor habitual en Chile es de $4.690 al mes.

El plan entrega mayores límites de utilización de Gemini, herramientas orientadas al estudio y creación de contenido, además de 400 GB de almacenamiento compartidos entre Google Drive, Gmail y Google Fotos.

Google ofrece además una segunda alternativa para universitarios: contratar Google AI Pro con un 75% de descuento por hasta cuatro años.

¿Qué requisitos deben cumplir los estudiantes?

La oferta está destinada a estudiantes universitarios cuya condición académica pueda ser verificada por Google.

Para iniciar el proceso se necesita una Cuenta de Google personal. La compañía utiliza un sistema de verificación de estudiantes que puede solicitar antecedentes de la institución educacional y, cuando corresponda, documentos que acrediten una matrícula vigente.

Google ha utilizado SheerID para validar la condición académica en sus promociones estudiantiles, proceso que puede requerir un correo institucional o un comprobante de inscripción si la verificación automática no resulta suficiente.

Además, al momento de finalizar la suscripción, Google puede solicitar asociar un método de pago a la cuenta.

¿Cómo conseguir Google AI Plus gratis por un año?

Para revisar si una cuenta puede acceder al beneficio, los estudiantes deben seguir estos pasos: