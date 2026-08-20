“Hey Google” cambia para siempre: Gemini reemplazará al clásico asistente en millones de teléfonos

Después de casi una década, Google comenzará a retirar su clásico Asistente de los teléfonos Android para convertir a Gemini en la principal experiencia de asistencia de voz de su ecosistema móvil.

La compañía informó que desde comienzos de septiembre iniciará la eliminación progresiva del acceso a Google Assistant en teléfonos y tablets compatibles con su inteligencia artificial.

Para la mayoría de los usuarios afectados, a partir del 4 de septiembre ya no será posible utilizar ni volver a seleccionar el antiguo Asistente de Google. Sin embargo, el proceso será gradual y podría tardar varias semanas en completarse.

El conocido comando “Hey Google” no desaparecerá. En los dispositivos compatibles seguirá permitiendo activar el asistente, aunque al otro lado ya no responderá Google Assistant, sino Gemini.

¿Qué pasará desde septiembre?

Google lleva más de un año trasladando progresivamente a sus usuarios desde Assistant hacia Gemini, pero hasta ahora muchas personas todavía podían elegir entre ambos servicios.

Eso comenzará a cambiar definitivamente durante septiembre.

Una vez que Google retire Assistant de un dispositivo compatible, el usuario ya no podrá regresar al asistente anterior y Gemini quedará configurado como la experiencia principal.

El cambio también se extenderá a algunos dispositivos conectados al teléfono, entre ellos:

Relojes con Wear OS.

Audífonos y auriculares compatibles con Gemini.

Android Auto cuando funciona proyectado desde el teléfono.

La compañía ya comenzó a enviar correos electrónicos a usuarios cuyos dispositivos serán afectados por la transición.