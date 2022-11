Ya se dieron a conocer los nominados a los Game Awards 2022, los llamados Oscar del mundo de los videojuegos, que premian lo mejor de la industria.

Los títulos en competencia fueron elegidos por un jurado compuesto por más de 100 medios de comunicación, expertos e influencers del mundo gamer de distintos países.

Lee también: Simulacro del Mundial de Qatar 2022 en el FIFA 23 da como ganadora a la selección de Argentina

La ceremonia de entrega de los Game Awards 2022 se realizará el próximo jueves 8 de diciembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

En el evento, además de los ganadores, también se revelarán novedades, nuevos contenidos y adelantos de algunos de los videojuegos más esperados para el 2023.

En total, 31 categorías componen la premiación, siendo los mismos fanáticos y fanáticas quienes deberán votar por sus favoritos en el sitio web de los Game Awards.

Para poder votar, las personas interesadas deberán registrarse en el sitio, ya sea a partir de una cuenta de Twitter, Facebook, Twitch o correo de Google.

Además de los títulos de este año, también hay categorías relacionadas con los desarrolladores y directores tras estos lanzamientos, además de otras relativas a los mejores participantes y equipos de los distintos torneos de Egames.

Which game is getting your vote for Game of the Year? #TheGameAwards pic.twitter.com/Be5GyGoi43

— The Game Awards (@thegameawards) November 14, 2022