Galaxy Unpacked 2026: Lo que sabemos del nuevo evento tecnológico de Samsung

El evento se realizará en formato híbrido. Revisa cuándo es, cómo verlo y algunos de los anuncios que se esperan.

Quedan solo horas para que se realice una nueva edición del tradicional Galaxy Unpacked, instancia donde Samsung presentará nuevos dispositivos y tecnologías.

El evento se realizará en formato híbrido, con transmisión en vivo desde San Francisco (Estados Unidos), el cual es considerado uno de los polos tecnológicos del mundo.

“No es únicamente una instancia de presentación tecnológica. Es una declaración estratégica sobre el rumbo de la innovación móvil y el rol que Samsung busca consolidar en la nueva etapa de dispositivos inteligentes, donde el hardware y la inteligencia integrada convergen”, señalaron desde la empresa.

¿Qué sabemos del Galaxy Unpacked 2026?

Desde la compañía surcoreana adelantaron que presentará la nueva serie Galaxy S , la cual fue creada para “simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos”.

Samsung también señaló que este Galaxy Unpacked se anticipa como un hito dentro de la evolución del ecosistema Galaxy, con especial énfasis en “ integración avanzada de IA en dispositivos móviles, nuevas capacidades en fotografía y video y optimización de rendimiento y autonomía , además de experiencias más personalizadas y conectadas dentro del ecosistema”.

La serie Galaxy S26 se perfila como la gran protagonista. Diversas voces apuntan a que incluiría los modelos estándar S26 , el S26+ de tamaño intermedio y el S26 Ultra con especificaciones premium.

Medios especializados también adelantan la presentación de los nuevos Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro.

¿Cuándo y dónde ver el Galaxy Unpacked 2026?

El evento se realizará el 25 de febrero en San Francisco, Estados Unidos.

Será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas en Chile a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de YouTube de la compañía.

¿Qué es el Galaxy Unpacked?