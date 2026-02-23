Galaxy Unpacked 2026: Lo que sabemos del nuevo evento tecnológico de Samsung
Por Daniela Pérez P.
23.02.2026 / 10:33
El evento se realizará en formato híbrido. Revisa cuándo es, cómo verlo y algunos de los anuncios que se esperan.
Quedan solo horas para que se realice una nueva edición del tradicional Galaxy Unpacked, instancia donde Samsung presentará nuevos dispositivos y tecnologías.
El evento se realizará en formato híbrido, con transmisión en vivo desde San Francisco (Estados Unidos), el cual es considerado uno de los polos tecnológicos del mundo.
“No es únicamente una instancia de presentación tecnológica. Es una declaración estratégica sobre el rumbo de la innovación móvil y el rol que Samsung busca consolidar en la nueva etapa de dispositivos inteligentes, donde el hardware y la inteligencia integrada convergen”, señalaron desde la empresa.
¿Qué sabemos del Galaxy Unpacked 2026?
Desde la compañía surcoreana adelantaron que presentará la nueva serie Galaxy S, la cual fue creada para “simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos”.
Samsung también señaló que este Galaxy Unpacked se anticipa como un hito dentro de la evolución del ecosistema Galaxy, con especial énfasis en “integración avanzada de IA en dispositivos móviles, nuevas capacidades en fotografía y video y optimización de rendimiento y autonomía, además de experiencias más personalizadas y conectadas dentro del ecosistema”.
La serie Galaxy S26 se perfila como la gran protagonista. Diversas voces apuntan a que incluiría los modelos estándar S26, el S26+ de tamaño intermedio y el S26 Ultra con especificaciones premium.
Medios especializados también adelantan la presentación de los nuevos Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro.
¿Cuándo y dónde ver el Galaxy Unpacked 2026?
El evento se realizará el 25 de febrero en San Francisco, Estados Unidos.
Será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas en Chile a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de YouTube de la compañía.
¿Qué es el Galaxy Unpacked?
Desde 2009, Galaxy Unpacked se ha consolidado como el principal evento global de lanzamientos de Samsung Electronics. Ese año, en Singapur, se realizó la primera presentación que más tarde sería conocida bajo ese nombre, marcando el debut de la línea Samsung Galaxy.
Con el paso del tiempo, el evento se transformó en una cita habitual del calendario tecnológico internacional. Allí se han presentado nuevas generaciones de la serie Galaxy S y Note, además de avances en pantallas, cámaras, rendimiento y ecosistemas conectados.
En los últimos años, Galaxy Unpacked ha ampliado su foco más allá de los smartphones tradicionales. La introducción de los dispositivos plegables Galaxy Z Fold y Z Flip marcó un cambio en el diseño móvil, mientras que en 2024 la compañía puso el énfasis en Galaxy AI como eje de experiencias personalizadas.
En 2025, durante el Unpacked realizado en Brooklyn, Samsung reforzó la integración de inteligencia artificial generativa en dispositivos como Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y wearables, bajo la visión “Unfold Ultra” orientada a una conectividad más profunda y personal.
La edición de febrero de 2026 se enmarca en esa evolución, con la inteligencia artificial como uno de los elementos centrales de la nueva serie Galaxy S.
