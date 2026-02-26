Galaxy S26 Ultra: ¿Qué novedades tiene el nuevo buque insignia de Samsung?

Este miércoles, Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26, encabezada por el Galaxy S26 Ultra, su modelo más avanzado. Revisa los principales detalles de este dispositivo.

Este miércoles, Samsung anunció la nueva serie Galaxy S26, su línea de teléfonos de alta gama para 2026, con un fuerte foco en inteligencia artificial y privacidad, compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra.

TM Roh, CEO, presidente y director de la División Device eXperience (DX) de Samsung, sostuvo que “con esta serie, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

De acuerdo con la compañía surcoreana, se trata de sus teléfonos con IA de “tercera generación”, diseñados para gestionar tareas complejas en segundo plano y reducir pasos en acciones cotidianas como buscar información, organizar planes o editar contenido.

Dentro de la serie, el Galaxy S26 Ultra se posiciona como el buque insignia, concentrando las principales innovaciones en rendimiento, cámara y seguridad.

Pantalla de privacidad integrada

El Galaxy S26 Ultra incorpora la que Samsung describe como la “ primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo para teléfonos móviles ”.

Se trata de una tecnología que controla cómo los píxeles dispersan la luz para limitar lo que otros pueden ver desde ángulos laterales.

La función está pensada para escenarios como transporte público, cafeterías u oficinas compartidas.

A diferencia de los adhesivos tradicionales, la pantalla mantiene la calidad de visualización completa al estar desactivada y restringe la visibilidad lateral al activarse.

Los usuarios pueden definir cuándo se enciende y ajustar distintos niveles, como “Privacidad de Pantalla Parcial” o “Protección de Privacidad Máxima”, con un impacto mínimo en consumo energético, según la empresa.

Rendimiento y carga

En el apartado técnico, el S26 Ultra integra un procesador personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, que promete mejoras de hasta 19% en CPU, 39% en NPU y 24% en GPU frente a la generación anterior.

Samsung asegura que estos avances permiten ejecutar funciones de Galaxy AI de forma constante, incluso en multitarea. El equipo también incorpora una cámara de vapor rediseñada para mejorar la disipación térmica en actividades exigentes.

En batería, el dispositivo suma Super Fast Charging 3.0, capaz de alcanzar hasta 75% de carga en 30 minutos, de acuerdo con cifras de la compañía.

Cámara y edición con IA

En fotografía, el Galaxy S26 Ultra apuesta por aperturas más amplias para mejorar la captura en condiciones de poca luz, junto con una versión mejorada de Nightography Video y estabilización Super Steady con bloqueo horizontal.

La marca también destaca mejoras en el procesamiento de imagen con IA , incluyendo ajustes en la cámara frontal para tonos de piel más naturales bajo iluminación mixta.

A nivel de software, incorpora herramientas de edición impulsadas por IA que permiten modificar escenas mediante descripciones en lenguaje natural, añadir o restaurar elementos y realizar ajustes paso a paso sin salir de la galería.

Seguridad y protección de datos

Más allá de la pantalla, el S26 Ultra promete integrar nuevas capas de seguridad , como alertas de privacidad en tiempo real ante accesos sensibles de aplicaciones y un “Álbum privado” dentro de la galería.

Samsung también anunció avances en criptografía postcuántica y actualizaciones en su plataforma Knox, junto con siete años de actualizaciones de seguridad para la serie.

Disponibilidad y precio en Chile

El Galaxy S26 Ultra estará disponible en preventa en Chile desde el 25 de febrero .

La versión de 256 GB tendrá un precio referencial desde $1.549.990.

Especificaciones