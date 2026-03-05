Forza Horizon 6 revela 9 minutos de gameplay…Spoiler: Es sensacional

Con uno de los mapas más extensos hasta ahora, la promesa de IGN es hacernos recorrer diversos tramos y ambientes de Tokyo y Japón, con escenarios que no son 100% idénticos, pero sí se basan en la tradición nipona.

Uno de los videojuegos más esperados para este 2026 es el Forza Horizon 6. El juego de autos llega con una nueva entrega ambientada en Japón y ya ha estado dando de hablar por ser una de las entregas más ambiciosas de la saga.

Con uno de los mapas más extensos hasta ahora, la promesa de IGN es hacernos recorrer diversos tramos y ambientes de Tokyo y Japón, con escenarios que no son 100% idénticos, pero sí se basan en la tradición nipona.

Una de las características del gameplay es el sonido de los motores en el nuevo Forza Horizon. De hecho, fue uno de los aspectos que más se renovaron para la nueva entrega.

Es así como las imágenes nos muestran diversos escenarios: autopistas, campo, la gran ciudad y zona costera.

La nueva entrega de Forza Horizon 6 estará disponible desde el 19 de mayo de 2026.