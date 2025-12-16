Bits league of legends

Fallece “Emp”, leyenda chilena del League of Legends latinoamericano, a los 29 años

Por CNN Chile

16.12.2025 / 16:01

La organización Isurus confirmó el deceso del jugador chileno Benjamín Ramírez, una figura pionera y ganadora de múltiples títulos regionales, cuyo legado marcó a una generación en los esports de la región.

El mundo de los esports latinoamericanos está de luto tras la muerte de Benjamín Esteban Ramírez Mercado, conocido como ‘Emp’, a los 29 años.

Su equipo, Isurus, confirmó la noticia con un comunicado que lo describió como una “leyenda y pilar del League of Legends latinoamericano”. Ramírez fue un pionero en la historia competitiva del juego, acumulando múltiples campeonatos regionales y participaciones en mundiales durante su carrera como midlaner.

 

Un legado en dos organizaciones icónicas

Según reportó Radio ADN, la carrera profesional de ‘Emp’ estuvo ligada a dos clubes emblemáticos: Isurus y Furious Gaming. Tras retirarse como jugador en 2022, regresó a Isurus como parte del cuerpo técnico.

En una entrevista pasada, el chileno recordó sus humildes comienzos y su campeón favorito, confesando: “Si fuera por mí, jugaría Yasuo el resto de las partidas de mi vida”. Su repentina partida deja un vacío en la comunidad gamer que lo reconoce como un referente fundamental de la extinta liga latinoamericana.

