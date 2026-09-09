¿Cuánto costarán en Chile los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y Duo?

Este miércoles, Apple anunció desde su sede en Cupertino (California) su nueva generación de iPhones, además de relojes inteligentes y unos audífonos.

Respecto a smartphones, la compañía de la manzana mordida anunció el iPhone 18 Pro, el iPhone Pro Max y el que es su primer plegable, el iPhone Duo.

Además, se revelaron los AirPods 5 y, en la familia de relojes inteligentes, presentaron los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

Según se aprecia en la tienda online de Apple Chile, todos los dispositivos llegarán al país. La compañía detalló además sus respectivos precios de venta.

¿Cuánto costarán los nuevos iPhone y dispositivos Apple en Chile?

iPhone 18 Pro

256 GB: Desde los $1.549.990

512 GB: Desde los $1.809.990

1 TB: Desde los $2.329.990

2 TB: Desde los $3.109.990

Colores disponibles: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

La preventa empieza el 12 de septiembre a las 09:00 horas (Santiago) y estará disponible el 22 de septiembre.

iPhone 18 Pro Max

256 GB: Desde los $1.699.990

512 GB: Desde los $1.959.990

1 TB: Desde los $2.479.990

2 TB: Desde los $3.259.990

Colores disponibles: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

La preventa empieza el 12 de septiembre a las 09:00 horas (Santiago) y estará disponible el 22 de septiembre.

iPhone Duo

256 GB: Desde los $2.499.990

512 GB: Desde los $2.759.990

1 TB: Desde los $3.279.990

2 TB: Desde los $4.059.990

Colores: Blanco Estrella y Cielo nocturno

La preventa empieza el 16 de octubre a las 09:00 horas (Santiago) y estará disponible el 23 de octubre.

AirPods 5

Desde los $159.990 .

. La preventa empieza el 11 de septiembre a las 09:00 horas (Santiago) y estará disponible el 22 de septiembre.

Apple Watch Series 12

El precio varía según el material y el acabado de la caja, así también como de su tamaño.

La preventa empieza el 12 de septiembre a las 09:00 horas (Santiago) y estará disponible el 22 de septiembre.

Apple Watch Ultra 4