“El sonido dejó de ser un simple complemento”: JBL potencia su ecosistema gamer en Chile con QuantumENGINE y Quantum 950

El avance vertiginoso de la tecnología ha transformado radicalmente la industria de los videojuegos, exigiendo a los jugadores buscar herramientas que optimicen su rendimiento y precisión competitiva. En este contexto, la marca de audio JBL anunció durante este mes de julio de 2026 el lanzamiento de su renovado ecosistema, centrado en el innovador software JBL QuantumENGINE y los nuevos audífonos JBL Quantum 950. A través de un comunicado oficial emitido por la compañía tecnológica, aseguraron que “el sonido dejó de ser un simple complemento”, detallando que en la actualidad “puede marcar la diferencia entre reaccionar a tiempo, encontrar al rival antes de verlo o simplemente disfrutar de una experiencia mucho más envolvente”.

La principal apuesta de la firma es la plataforma JBL QuantumENGINE, un software diseñado específicamente para personalizar de manera exhaustiva la experiencia acústica de los usuarios. Desde la compañía explicaron en su declaración institucional que la plataforma fue desarrollada “para que cada usuario adapte el sonido según su estilo de juego o contenido favorito”. Esta herramienta permite gestionar perfiles de ecualización específicos, ajustes espaciales y configurar el micrófono. Además, el documento oficial destaca que el sistema incluye “opciones de Smart EQ optimizadas para distintos géneros de juego y herramientas de reducción de ruido mediante Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la comunicación durante las partidas”.

El segundo eje noticioso de este anuncio recae en el hardware que materializa esta tecnología, destacando el modelo JBL Quantum 950. Se trata de un auricular inalámbrico equipado con drivers dinámicos de carbono de 50 milímetros y Cancelación Activa de Ruido (ANC). Sobre este equipo, el reporte de la empresa subraya que cuenta con la tecnología exclusiva “JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking 3D, que mantiene la escena sonora estable mientras mueves la cabeza para una inmersión más natural”. La irrupción de este tipo de innovaciones responde al crecimiento sostenido del mercado de los deportes electrónicos, un fenómeno de alta demanda técnica que medios como La Tercera han documentado de forma constante al analizar el alza del consumo inmersivo en el país.

Más allá de las especificaciones técnicas individuales, el objetivo central de la compañía es lograr una sinergia total en su ecosistema para transitar fluidamente entre el modo competitivo y el consumo multimedia. “La apuesta de JBL es que el hardware y el software trabajen como un solo sistema. El resultado es una experiencia donde el sonido se adapta al usuario y no al revés”, sentencia el documento oficial respecto a la conectividad inalámbrica de 2.4 GHz y Bluetooth 5.3 del equipo. Con estos lanzamientos, la marca refuerza su objetivo de permitir a los usuarios “controlar la iluminación RGB y mantener el headset siempre actualizado para ofrecer una experiencia de juego totalmente inmersiva”.