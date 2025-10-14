Dreamforce 2025: Salesforce presenta Agentforce 360 y define la era de la “Empresa Agéntica”

En San Francisco (EEUU), la líder mundial en CRM (Customer Relationship Management) presentó la primera plataforma que conecta a humanos y agentes de IA. Pioneros de la IA, CEOs visionarios e íconos globales muestran cómo la IA puede transformar la experiencia del cliente y el crecimiento empresarial. CNN Chile junto a Futuro 360 cubrirá esta cita en exclusiva del 14 al 16 de octubre.

Salesforce inauguró Dreamforce 2025, el evento más importante del año de la tecnológica, con un anuncio que marca un antes y un después en la adopción de IA empresarial: <Agentforce 360, una plataforma diseñada para unir personas, agentes de IA y datos en un mismo sistema confiable.

La compañía llama a esta nueva etapa la “Empresa Agéntica”: un modelo en el que la IA no reemplaza a las personas, sino que eleva su potencial, acelera la toma de decisiones y mejora la productividad en todas las áreas del negocio.

La idea que Salesforce trae a Dreamforce es clara: el trabajo entra en una fase “24/7 con inteligencia”, donde no se pierden oportunidades comerciales, el servicio no se detiene y cada empleado cuenta con un “socio de IA” que le ayuda a moverse más rápido y decidir mejor. Como señaló Marc Benioff, CEO de la compañía: “Estamos entrando en la era de la Empresa Agéntica, donde la IA eleva el potencial humano como nunca antes”, CEO de Salesforce. “Agentforce 360 conecta a humanos, agentes y datos en una plataforma confiable, ayudando a cada empleado y a cada empresa a lograr más de lo que jamás creyeron posible”, agregó.

Sobre la base de la plataforma de clientes más confiable del mundo, Salesforce pasó de CRM, automatización y analítica a agentes de IA que convierten cada flujo de trabajo en inteligencia. En los últimos 12 meses y cuatro lanzamientos preparó el terreno para Agentforce 360, que lleva a Salesforce más allá del CRM: agentes que empoderan a los equipos de trabajo, agilizan operaciones y colaboran entre sí, con mayor interoperabilidad y gobernanza para escalar.

La plataforma detrás del cambio

Agentforce 360 reúne de forma única los cuatro ingredientes de una Empresa Agéntica:

Agentforce 360 Platform: la base para agentes de IA de nivel empresarial, ahora con un nuevo constructor conversacional, razonamiento híbrido para mayor control y precisión, y capacidades de voz.

Data 360: la capa de datos unificada y confiable que da contexto a cada agente. Con nuevas innovaciones, las empresas pueden convertir datos no estructurados y analítica en contexto rico y comprensión para la IA.

Customer 360 Apps: la lógica de negocio y la memoria institucional de cada empresa -cómo vende, atiende, hace marketing y opera- ahora cobran vida a través de agentes de IA que entienden en profundidad a cada cliente y proceso desde adentro.

Slack: la interfaz conversacional para que humanos y agentes trabajen juntos, conectando conocimiento, acciones y datos en tiempo real.

Dreamforce 2025

Con su 23.ª edición, Dreamforce, el evento insignia de Salesforce y uno de los encuentros tecnológicos más grandes del mundo, espera a cerca de 50.000 asistentes presenciales y millones conectados en línea para escuchar a más de 115 charlistas de primer nivel y participar en más de 1.800 sesiones centradas en IA, donde se compartirán prácticas, casos reales y herramientas para transformar la innovación en resultados medibles.

Entre los nombres destacados figuran Sundar Pichai (CEO de Google y Alphabet), Brad Lightcap (COO de OpenAI), Dario Amodei (cofundador y CEO de Anthropic) y la autora Mel Robbins, entre otros. CNN Chile junto a Futuro 360 cubrirá esta cita en exclusiva del 14 al 16 de octubre.