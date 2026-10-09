Diputado Kast a Matthei tras críticas al Gobierno: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver a su competencia anunciando candidatura y quiere subirse al carro”

El diputado José Antonio Kast Adriasola criticó las declaraciones de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien arremetió contra los ministros del Gobierno de José Antonio Kast este viernes.

Matthei cerró por completo la posibilidad de integrarse al gabinete del líder del Partido Republicano, sosteniendo en Radio Bío Bío que “hay ministros como de primera y ministros de segunda”.

Dichas palabras causaron la reacción del parlamentario e hijo del presidente, quien descartó que haya “ministros de primera y segunda categoría”, y defendió la gestión de las autoridades.

“Respecto de que hubiese ministros de primera y segunda categoría, no lo comparto. Aquí cada ministro es un experto en su materia. Los que llegaron entienden mucho. Que aparezcan más o menos en los medios viene a dar un poco lo mismo, porque están haciendo la pega y lo están haciendo muy bien”, sostuvo en Radio Agricultura.

Lo anterior lo ejemplificó con la gestión de la ministra de Salud, May Chomali: “Lo que está sacando adelante May Chomali en Salud es impresionante: el tema de las listas de espera oncológicas, hacer más eficientes los procesos y el uso de los recursos”.

“No llevamos ni siquiera siete meses de Gobierno y ya estamos cambiándole la vida a las personas”, remarcó.

En esa línea, abordó los dichos de la exalcaldesa de Providencia y los vinculó con las declaraciones en las que la expresidenta Michelle Bachelet no descartó una tercera carrera presidencial.

“Entiendo que (a Matthei) le baje la ansiedad de ver a su antigua compañera de competencia (Michelle Bachelet) anunciando su candidatura presidencial, entonces quiere subirse al carro, pero aquí siempre pelota al piso. Calma y tiza y hacer la pega. Eso es lo que importa”, cerró.