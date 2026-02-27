Death Stranding 2 llega a PC: ¿Cuáles son los requisitos para jugarlo?

El videojuego desarrollado por Kojima Productions fue lanzado el 26 de junio del 2025 en PlayStation 5 y aterrizará este 19 de marzo en PC. Aquí en CNN Bits te contamos los requisitos que debe tener tu equipo para jugarlo.

Esta semana PlayStation dio a conocer que el videojuego desarrollado por el estudio Kojima Productions, Death Stranding 2, llegará a PC el jueves 19 de marzo.

En esa línea, desde PlayStation revelaron los requisitos que tendrá para correr en computadores, especificando qué componentes serán necesarios como mínimo para que los gráficos de Death Stranding 2 se vean en calidad baja, media, alta y muy alta.

“Tras su lanzamiento en PlayStation 5, Death Stranding 2: On the Beach se convirtió en un espectáculo gráfico galardonado gracias a sus paisajes tan detallados y sus personajes fotorrealistas. Nixxes y Kojima Productions trabajan para crear una experiencia fluida que tenga la mejor calidad visual para una gran variedad de sistemas”, comunicaron.

Asimismo, detallaron que los jugadores de PC tendrán algunas opciones para mejorar el rendimiento gráfico, siendo compatible con las tecnologías DLSS 4 de NVIDIA, FSR 4 de AMD y XeSS 2 de Intel.

“Las opciones de escalado y generación de fotogramas estarán disponibles para todas las tecnologías. Por primera vez en PC, la opción PICO estará presente en la configuración de escalado con todas las tarjetas gráficas compatibles y combinarlo con las distintas opciones de generación de fotogramas que se incluyen en el juego”, especificaron.

Además, este juego tendrá la novedad en PC de que incluirá el aspecto “ultrawide” de 21:9, el cual también saldrá en PS5 el 19 de marzo.

“No es necesario contar con un monitor ultrawide para disfrutar esta experiencia, ya que los jugadores que tengan monitores de alta resolución de 16:9 podrán habilitar la relación de aspecto de pantalla panorámica en la configuración de pantalla, y así contar con un campo de visión más amplio”, dijeron desde PlayStation.

Revisa los requisitos de Death Stranding 2 en PC

Hay tres requisitos idénticos para la calidad baja y más alta, la cual es un sistema operativo Windows 10/11 (Versión 1909 o más reciente) y una capacidad de almacenamiento mínima de 150 GB SSD y y 16 GB de RAM.

En cuanto al resto de componentes, para calidad baja, la cual va a 1080p y 30 FPS, se requiere una GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB. Un procesador Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 3100.

Para calidad grafica media (1080p y 60 FPS), es requerida una NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB o AMD Radeon RX 6600 de GPU y una CPU Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600.

Ya en calidad alta (1440p 60 FPS), la cual es la recomendada por los desarrolladores del juego para disfrutar del potencial del juego, es necesario una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 o una AMD Radeon RX 6800 y una CPU Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X.

Para los jugadores que no quieren perderse ningún detalle y ver Death Stranding 2 a 4K y 60 FPS, los desarrolladores recomiendan una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT, y un procesador Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X.

El juego puede adquirirse a través de Steam y de Epic Games y estará disponible el 19 de marzo.